El duro testimonio de la víctima del agresor sexual descubierto por 'AR': "Es algo que no se olvida nunca"

Ahora, 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con María, la víctima que denunció al agresor sexual al reconocerle en nuestro programa: "Es algo que no se olvida nunca. Yo tenía una entrevista de trabajo y al llegar allí no era nada de lo que me habían dicho. No supe reaccionar y ha sido ahora cuando me he dado cuenta de lo que me ha pasado", ha relatado con la voz distorsionada por miedo a ser reconocida.