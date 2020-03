Víctima estafa de casas en Mallorca: “Perdí 21900 euros en una casa que no terminó de construirse”

‘El programa de Ana Rosa’ ha hablado con dos víctimas de la estafa inmobiliaria de las casas modulares de Mallorca. Jaime, una de las víctimas, perdió 219.000 euros en una casa modular que nunca terminó de construirse: “Estaba desesperado y necesitaba una casa adaptada para poder ir con la silla de ruedas y firmé”. “Al final no se hizo nada, ni casa ni nada. Me hicieron los cimientos mal hechos porque yo les presionaba”. “empezaron una casa aun afectado, pero nada, no han terminado ninguna casa”.