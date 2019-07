Una víctima del ‘ladrón de corazones’: “No voy a permitir que caiga una mujer más”

El conocido en Asturias como el ‘ladrón de corazones’ habría estafado a un total de 20 mujeres, de las cuales solamente Eloína Díez ha denunciado. Tras denunciarlo, los meses posteriores el presunto estafador no paraba de ponerse en contacto con Eloína, intentando que esta quite la denuncia. El presunto ladrón tiene una relación con otra mujer, con la que Eloína se ha puesto en contacto, pero de la cual solamente ha recibido la respuesta de que no sabe nada. “Puede ser que él le controle el Facebook”, comenta Eloína. “Solo otra chica ha denunciado como yo. Las otras es como si tuvieran vergüenza”, comenta Eloína. Además la victima habla de que este le hizo un par de amenazas indirectas. “Te dice, yo no quiere tener problemas contigo, espero que tú tampoco conmigo”, declara Eloína, que dice que no quiere que esta situación se repita y le ocurra a otra mujer.