El hermano de la víctima de Rodrigo Lanza, sobre la sentencia: "Los forenses dejaron claro que él le dio un golpe mortal"

Javier Laínez, el hermano de la víctima de Rodrigo Lanza, habla por primera vez tras conocerse la sentencia de 5 años de cárcel por un homicidio imprudente. Durante una llamada telefónica, Javier confirma que tanto él como la Fiscalía recurrirán la sentencia. "Los forenses dejaron claro que Víctor recibió un golpe por la espalda con un objeto contundente detrás de las orejas, que no fue por su caída", ha comentado. Además, asegura que no se haya justicia con la muerte de su hermano. "Queremos justicia, no venganza como dice su abogado".