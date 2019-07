El duro testimonio de una chica violada por su padre: “Se bajó los pantalones y me dijo que jugara con su pajarito”

“Un día me dijeron que si me quería unir, y después de eso me sentí fatal”, comenta esta víctima, que dice que tras casarse, su padre y su mujer siguieron abusando de ella. “Mi padre me ‘quería mucho’, me mimaba y me daba lo que quería, siempre a cambio de eso”, cuenta la víctima, que dice que además su padre le echaba fotos de todas las formas, además de grabar vídeos de los tres. “Estaba acostumbrada, fueron muchos años haciendo lo mismo, y por muy presionada y mal que me sintiera, me decía a mí misma que solo era un momento”, cuenta la víctima, cuyo testimonio puede ser muy útil para otras personas que estén sufriendo este tipo de abusos. Su padre aún se encuentra en prisión por abusar de su hija, mientras que su madrastra se encuentra en libertad.