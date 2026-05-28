Claudia Barraso 28 MAY 2026 - 18:48h.

La defensa de Jonathan Andic aporta las llamadas llorando que hizo a emergencias tras la caída de su padre

La defensa de Jonathan Andic reclama anular el auto de prisión provisional eludible bajo fianza

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La defensa de Jonathan Andic han presentado en el juzgado de Martorell las comunicaciones con el teléfono de emergencia 112 en el momento en el que el fundador de Mango supuestamente cayó por el barranco para demostrar que, a diferente de lo que dice el auto judicial, no existe ninguna contradicción en sus llamadas.

“Necesito ayuda, necesito ayuda, mi padre se ha caído, estamos en Collbató. Sí, se ha caído”, recoge en declaraciones el medio ‘El Periódico’ de la llamada que hizo el hijo del fallecido el 14 de diciembre de 2024. La operadora que le atendió le preguntó si se había caído o si se había tropezado, a lo que el acusado le contestaba que “se había caído por un barranco”: “Por favor, envíen a alguien, una ambulancia, envíen a alguien, por favor”.

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La llamada fue trasladada a los bomberos, que atendieron a Jonathan Andic entre lágrimas: “Mi padre se ha caído, no lo veo y no me responde, se ha caído por un barranco y no sé dónde está”. Además, fue al equipo a quien comunicaron lo que había sucedido: “Yo iba delante, un poco adelantado. Y de repente he oído ruido de piedras y cuando me he girado le he visto gritar y caerse”.

La defensa reclama anular el auto de prisión provisional

La defensa de Andic ha remarcado que el mismo día de la muerte de su padre ofreció la misma declaración a los Mossos: “Mientras estaba andando por delante de mi padre he escuchado ruido de piedras cayéndose, me he girado y he visto un cuerpo rodando entre materiales. En pocos segundos he escuchado un fuerte golpe y un gemido de dolor por parte de mi padre”.

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La defensa ha presentado este jueves un recurso en el que reclama anular el auto de prisión provisional bajo fianza y que se le retiren las medidas cautelares impuestas: la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y personaciones semanales en los juzgados, según ha avanzado 'El Periódico'.

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La defensa ha rebatido todos supuestos indicios de criminalidad que aprecia la jueza instructora y ha detallado los puntos que tanto ella como la fiscal relatan en su escrito. Subraya que los Mossos concluyeron que no se pudieron determinar las causas que provocaron la caída de Isak Andic ni la participación de terceras personas, además de destacar que no se menciona toda nota de ejecución causal de homicidio en los informes forenses.