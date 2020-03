José Antonio, virólogo: "Espero que me equivoque, pero parece que este virus ha llegado para quedarse"

Madrid es la Comunidad Autónoma más afectada por el coronavirus y todo apunta a que este fin de semana sufriremos un gran pico de contagios. 'El Programa de Ana Rosa', ha hablado con José Antonio, virólogo, que nos ha explicado cómo podría comportarse el virus: "Las medidas no son para que no nos contagiemos, simplemente es para que no lo hagamos todos a la vez. Espero que me equivoque y tenga que pedir perdón, pero parece que ha venido para quedarse. Lo único que seguramente lograremos la inmunidad de rebaño, algo que nos permitirá inmunizarnos y mucha gente ni se dará cuenta de que lo ha pasado". Además, el virólogo cree que deberían dejar de darse datos porque no son fiables, ya que no se le está haciendo la prueba a todo el mundo que tiene síntomas y estos datos pueden alarmar más a la población.