Las voces en contra y a favor de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos

Desde que se anunció el pacto entre Unidas Podemos y PSOE, son muchos los políticos que se han manifestado sobre este pacto. Las posturas son muy distintas, ya que por un lado vemos como Zapatero se muestra muy optimista con este pacto. Pero también hay voces críticas dentro del PSOE, como Felipe González o Rodríguez Ibarra, el cual amenaza con irse: “Si el PSOE hace gobierno con los independentistas me iré del partido”. Otro de los que ha hablado ha sido José Bono, ex presidente del congreso, el cual dice aunque no es el mejor gobierno, es el único posible. El resto de barones del PSOE esperan a que se conozca más información del acuerdo para terminar de posicionarse a favor o en contra.