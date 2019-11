Iván Espinosa de los Monteros ha hablado con Ana Rosa sobre el veto de Vox a determinados medios de comunicación, en especial al grupo Prisa. "No tengo por qué dejar entrar en mi casa a un medio que está empeñado en atacarnos y mentir sobre nosotros cada día. Del grupo Prisa ya no me creo ni la lista de los 40 Principales", ha comentado. Por su parte, Ana Rosa ha pedido al portavoz de Vox que reflexionen sobre ese veto. "Deberían repensarlo, no es bonito", le ha dicho la presentadora.