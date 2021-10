Amaya se inspira en Sharon Stone en su primera misión como edil de Peñafría

Amaya no logró hacerse con la alcaldía de Peñafría a pesar de que sigue manteniendo la farsa de que ya no está con Juanjo, que no cae en gracia a los habitantes de 'El Pueblo'. María ganó por amplia soltura las elecciones, pero como quiere un gobierno progresista y feminista, invitó a Ruth y Amaya que fuesen sus ediles.