Encuentran un elemento artificial en las muestras del asteroide Ryugu

Podría tratarse de aluminio

El trabajo de conservación de la muestra de Ryugu sigue avanzando. El 21 de diciembre, se abrieron las cámaras de recogida de muestras B y C y luego el contenido de las cámaras A y C se trasladó a los contenedores de recolección que aparecen en la imagen. Las partículas más grandes en la cámara C miden aproximadamente 1 centímetro.