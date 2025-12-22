Rocío Martín 22 DIC 2025 - 06:20h.

El tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 está dotado con 500.000 euros por serie, es decir, 50.000 euros por cada décimo.

Cuánto te toca y cuánto tienes que pagar a Hacienda si ganas el tercer premio

Todos los premios organizados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), incluido el sorteo especial de Navidad, que superen los 40.000 euros están sujetos al pago de un gravamen especial, según recuerda la Agencia Tributaria en su página web.

Este impuesto se aplica en forma de retención, es decir, que la propia Selae detraerá del premio -ya sea décimo, fracción o cupón de lotería- el gravamen correspondiente en el momento del pago, de manera que los ganadores no tendrán que realizar ningún trámite adicional.

De acuerdo con la normativa actual, están exentos del gravamen especial de loterías todos los premios inferiores a 40.000 euros, mientras que los que superan ese importe, además de identificar al ganador, tendrán que tributar con un tipo del 20 % en la parte que exceda esta cifra.

Así, por ejemplo, si se gana el tercer premio, premiado con 50.000 euros al décimo, se tendrán que tributar 2.000 euros y se quedarán con 48.000 euros. En el caso del Gordo, dotado con 400.000 euros, el importe que se queda el fisco es mayor: Hacienda se queda con 72.000 euros y se reciben 328.000 euros por décimo.

El resto de premios

Este año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad reparte un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones.

Un año más, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad reparte suerte con un suculento bote que estará dividido en el conocido como el Gordo o primer premio; un segundo y tercer premio; dos cuartos premios; y ocho quintos premios. El resto irá para la pedrea y el reintegro.

Así, el reparto es el siguiente:

A ello se suma la pedrea, con 1.794 premios de 1.000 euros por serie y 100 euros al décimo, convirtiéndose en el reparto más numeroso del sorteo.

También el reintegro, que devuelve los 20 euros invertidos si el último número del décimo coincide con el del Gordo.

El tercer premio en 2024: el número 11.840

El tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024 fue a parar al número 11.840 dotado con 500.000 euros por serie, 50.000 euros por cada décimo.

El número fue vendido en multitud de administraciones, como en Bilbao, donde se vendió la mayoría, con 70 series, además de otros sitios como Llodio (Álava) y la Pobla del Segur (Lleida).

El premio se cantó a las 9:49 horas.