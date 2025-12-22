Rocío Martín 22 DIC 2025 - 06:30h.

Compartir







Este año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad reparte un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones.

Además de los tres grandes premios, el Gordo o primer premio; un segundo y tercer premio; hay otros dos grandes premios que dejan un buen pellizco a los afortunados: dos cuartos premios y ocho quintos premios.

Cuánto te toca con el cuarto premio de la Lotería

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá suerte con un suculento bote que estará dividido en el conocido como el Gordo o primer premio; un segundo y tercer premio; dos cuartos premios; y ocho quintos premios. El resto irá para la pedrea y el reintegro.

Así, el reparto es el siguiente:

El Gordo de la Navidad o primer premio : reparte 4.000.000 de euros a la serie (400.000 euros al décimo)

o : reparte 4.000.000 de euros a la serie (400.000 euros al décimo) El segundo premio : reparte 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros al décimo)

: reparte 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros al décimo) El tercer premio : 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo).

: 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo). Los dos cuartos premios : reparten 200.000 euros por serie, equivalentes a 20.000 euros al décimo

: reparten 200.000 euros por serie, equivalentes a 20.000 euros al décimo Los ocho quintos premios: reparten 60.000 euros por serie, lo que supone 6.000 euros por décimo.

¿Se lleva algo Hacienda por los cuartos premios de la Lotería?

Todos los premios organizados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), incluido el sorteo especial de Navidad, que superen los 40.000 euros están sujetos al pago de un gravamen especial, según recuerda la Agencia Tributaria en su página web.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Este impuesto se aplica en forma de retención, es decir, que la propia Selae detraerá del premio -ya sea décimo, fracción o cupón de lotería- el gravamen correspondiente en el momento del pago, de manera que los ganadores no tendrán que realizar ningún trámite adicional.

De este modo, los cuartos premios de la Lotería de Navidad 2025 están exentos del gravamen especial de loterías al ser premios inferiores a 40.000 euros, por lo que si tienes un décimo premiado, recibirás el importe íntegro.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los cuartos premios del sorteo de 2024

El número 77.768 fue el agraciado con el primero de los dos cuartos premios del sorteo de la Lotería de Navidad 2024. Este primer cuarto premio salió a las 9:58 horas y se vendió la mayoría en Madrid, con más de 50 series, y Guía de Isora (Tenerife) y Benidorm (Alicante), entre otras localidades. El premio fue extraído en la segunda tabla.

El número 48.020 fue el segundo cuarto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, y se vendió casi íntegramente en la administración 385 de Madrid, situada en la calle Colombia. Dotado con 200.000 euros a la serie y 20.000 euros al décimo, el 48.020 también se vendió en las localidades de Elda (Alicante) y Sant Boi de Llobregat (Barcelona), entre otras.

Este cuarto premio fue cantado en la quinta tabla a las 11:11 horas por los niños de San Ildefonso.