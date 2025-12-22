El sorteo de la Lotería de Navidad reparte 400 millones de euros por serie: 400.000 euros al décimo
Comprobar Lotería de Navidad 2025, en directo: Gordo, Pedrea, terminaciones y todos los premios
¡Ya está aquí el premio Gordo de Navidad! La ilusión lotera más navideña regresa un año más al Teatro Real de Madrid y viaja desde allí a toda España. Desde las nueve de la mañana, cerca de 27 millones de españoles con décimos y participaciones esperan que los niños de San Ildefonso canten su número acompañado del cántico "cuatro milloooooooooones de eeeeeeeeeeuros".
Con más de dos siglos de historia, la expectación es máxima para el Sorteo de Navidad que este año ha visto ampliado el volumen de premios repartidos, que ya asciende a 2.772 millones de euros.
Actualmente, el Gordo reparte cuatro millones de euros para toda la serie, lo que equivale a 400.000 euros por décimo. A esta cantidad habría que restarle el 20% que se queda Hacienda, por lo que se quedaría un premio efectivo de 328.000 euros.
Cuando tocó la lotería a todo un pueblo menos a uno de sus vecinos
En diciembre de 2011, el pequeño pueblo de Sodeto, en Huesca, protagonizó una de las historias más singulares de la Lotería de Navidad: prácticamente todos sus vecinos resultaron agraciados con el primer premio, el esperado y deseado 'Gordo'… salvo uno. Fue precisamente ese vecino quien, desde su situación de excepción, dio a luz un documental, testimonio perfecto de lo extraordinario que puede llegar a ser el azar colectivo.
Cuántas casas podrías comprarte con el primer premio de la lotería ahora y hace 10 años
Soñar con "El Gordo" es casi un rito nacional cada diciembre. Pero más allá de la ilusión, hay una pregunta práctica que muchos se hacen al mirar su décimo con esperanza: ¿cuántas casas podría comprarme si me tocara el primer premio? Y, sobre todo, ¿ha cambiado mucho esa cifra en los últimos diez años? La respuesta es rotunda y clara: sí, ha cambiado. Y no precisamente para bien.
¿Tengo que tributar a Hacienda si tengo varios premios de Lotería de Navidad que suman más de 40.000€?
Cuando participas en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y consigues varios premios que, juntos, superan los 40.000€, la duda común es si Hacienda los considerade forma consolidada o individual. La respuesta es clara: la fiscalidad se aplica por cada décimo (o conjunto que cobre una misma persona) según la normativa vigente.
Novedad en la ampliación de premios para este sorteo de 2025
Este año Loterías y Apuestas del Estado ha ampliado el volumen de premios repartidos en este sorteo, que ya asciende a 2.772 millones de euros.
Pasos previos al inicio del Sorteo de Navidad a las 9 de la mañana
A las 8:30 horas de este 22 de diciembre, se constituye la mesa. Luego, se transportan las bolas en la tolva hasta el bombo. Esta operación se efectúa con las bolas de los números como con las de premios. Luego, se procede a cerrar los bombos. ¡Ya está todo listo!
¿A qué hora comienza el Sorteo de Lotería de Navidad y cuánto dura?
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad comienza a las nueve de la mañana y tiene una duración aproximada de cuatro horas y media. Aunque no hay un tiempo exacto, finaliza alrededor de las 13:30 horas.