Elena González 22 DIC 2025 - 00:15h.

El sorteo de la Lotería de Navidad reparte 400 millones de euros por serie: 400.000 euros al décimo

Comprobar Lotería de Navidad 2025, en directo: Gordo, Pedrea, terminaciones y todos los premios

¡Ya está aquí el premio Gordo de Navidad! La ilusión lotera más navideña regresa un año más al Teatro Real de Madrid y viaja desde allí a toda España. Desde las nueve de la mañana, cerca de 27 millones de españoles con décimos y participaciones esperan que los niños de San Ildefonso canten su número acompañado del cántico "cuatro milloooooooooones de eeeeeeeeeeuros".

Con más de dos siglos de historia, la expectación es máxima para el Sorteo de Navidad que este año ha visto ampliado el volumen de premios repartidos, que ya asciende a 2.772 millones de euros.

Actualmente, el Gordo reparte cuatro millones de euros para toda la serie, lo que equivale a 400.000 euros por décimo. A esta cantidad habría que restarle el 20% que se queda Hacienda, por lo que se quedaría un premio efectivo de 328.000 euros.