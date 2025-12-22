Rocío Martín 22 DIC 2025 - 06:40h.

Los quintos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 vuelven a ser, un año más, algunos de los más esperados por los jugadores. Aunque no alcanzan las cifras millonarias de los tres grandes premios, su amplia distribución y la frecuencia con la que van saliendo los convierte en protagonistas de la mañana de este 22 de diciembre.

Repartidos habitualmente por toda España, estos premios están dotados con 60.000 euros por serie y 6.000 por décimo, y suelen dejar pequeñas alegrías en numerosas localidades.

¿Se lleva algo Hacienda por los quintos premios de la Lotería?

Todos los premios organizados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), incluido el sorteo especial de Navidad, que superen los 40.000 euros están sujetos al pago de un gravamen especial, según recuerda la Agencia Tributaria en su página web.

Este impuesto se aplica en forma de retención, es decir, que la propia Selae detraerá del premio -ya sea décimo, fracción o cupón de lotería- el gravamen correspondiente en el momento del pago, de manera que los ganadores no tendrán que realizar ningún trámite adicional.

De este modo, los quintos premios de la Lotería de Navidad 2025 están exentos del gravamen especial de loterías al ser premios inferiores a 40.000 euros, por lo que si tienes un décimo premiado, recibirás el importe íntegro.

El resto de premios del sorteo

Este año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad reparte un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones.

Así, el reparto es el siguiente:

El Gordo de la Navidad o primer premio : reparte 4.000.000 de euros a la serie (400.000 euros al décimo)

o : reparte 4.000.000 de euros a la serie (400.000 euros al décimo) El segundo premio : reparte 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros al décimo)

: reparte 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros al décimo) El tercer premio : 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo).

: 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo). Los dos cuartos premios : reparten 200.000 euros por serie, equivalentes a 20.000 euros al décimo

: reparten 200.000 euros por serie, equivalentes a 20.000 euros al décimo Los ocho quintos premios: reparten 60.000 euros por serie, lo que supone 6.000 euros por décimo.

A ello se suma la pedrea, con 1.794 premios de 1.000 euros por serie y 100 euros al décimo, convirtiéndose en el reparto más numeroso del sorteo.

Los quintos premios del sorteo de 2024

El primer número en salir fue el 37.876, que apareció a las 9:16 horas. Este primer premio se vendió principalmente en Elche (Alicante), con 140 series, y en Tazacorte (Santa Cruz de Tenerife), con 45 series. También llegaron series a Alicante capital, San Pedro del Pinatar (Murcia), Zamora, Lugo, Valencia, Alcalá de Henares (Madrid), Sort (Lleida) y Girona.

A las 10:48 horas salió el 72.853, distribuido entre Chella y Mislata (Valencia), Valencia capital, Bailén (Jaén) y Leioa (Vizcaya).

El tercer premio en aparecer fue el 74.778, que salió a las 10:59 horas. Estuvo muy repartido, aunque la mayor parte se vendió en Beasain (Guipúzcoa) con 90 series.

El cuarto quinto premio fue el 45.456, que salió a las 11:22 horas. Se vendió sobre todo en Las Palmas de Gran Canaria, donde se consignaron 95 series en dos administraciones. Otras 60 series se vendieron en Baza (Granada) y 38 en Barcelona capital.

El siguiente en aparecer fue el 45.225, quinto de los quintos premios, que salió a las 12:05 horas en la sexta tabla. Se vendió íntegramente en un quiosco del número 56 de la Gran Vía de Madrid, con un total de 193 series consignadas.

El sexto quinto premio, el 97.345, se extrajo a las 12:23 horas, en la séptima tabla. También cayó íntegro en Madrid, donde se consignaron las 193 series en la administración número 88, situada en la calle Sagasta.

El penúltimo quinto premio fue el 75.143, que recayó por completo en Madrid capital. Se vendió íntegro en la administración 515 de la calle Sepúlveda, en el distrito de Latina.

El último de los quintos premios fue el 60.622, que salió más tarde y quedó muy repartido por diferentes provincias, aunque la mayor parte de las series se consignaron en Madrid, Barcelona, Esquivias (Toledo) y Córdoba.