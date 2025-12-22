Rocío Martín 22 DIC 2025 - 06:10h.

El segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebra este lunes en el Teatro Real de Madrid está dotado con 1.250.000 euros a la serie, por lo que el poseedor de cada décimo ganará 125.000 euros.

Este año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad reparte un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones.

Cuánto ganas y cuánto se queda Hacienda si te toca un segundo premio

El primer premio, conocido popularmente como el Gordo de Navidad, tiene un importe de 4 millones de euros por serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie. También destacan dos cuartos premios (200.000 euros por serie) y ocho quintos (60.000 euros por serie).

Según la normativa fiscal vigente, Hacienda se quedará con el 20% de los premios que superen los 40.000 euros, por lo que, el que gane 'El gordo' recibirá 328.000 euros por décimo descontando el gravamen especial de Hacienda, mientras que el fisco se quedará con los 72.000 euros restantes. Por contra, los que ganen menos de 40.000 euros percibirán esta cuantía en su totalidad, ya que no está sujeta a retención.

Por su parte, los agraciados con el segundo premio entregarán 17.000 euros a Hacienda, y a los ganadores del 'tercer premio' se les descontarán 2.000 euros.

Asimismo, el fisco cobrará su parte correspondiente en el mismo momento en el que se cobre el premio, de forma que a la cantidad que perciba el ganador ya se le habrá aplicado la retención del 20%.

El segundo premio del año 2024

El segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebró en el Teatro Real de Madrid el pasado 2024 correspondió al número 40.014.

El 40.014 fue el último de los premios mayores del sorteo y se vendió en la administración número 7 de la ciudad de Valladolid, con 126 series. La administración número 1 de Chipiona (Cádiz) también distribuyó 45 series, mientras otras cinco series se fueron a Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

Este segundo premio del sorteo más popular de España fue cantado en la penúltima tabla a las 13:30 horas por las niñas Alba Yadira Machaca y Aisha Solange Hurtado.

