Los planetas llamados “rebeldes” por los científicos son objetos cósmicos esquivos que tienen masas comparables a las de los planetas de nuestro Sistema Solar, pero que no orbitan una estrella , sino que deambulan libremente por su cuenta.

No se conocían muchos hasta ahora, pero un equipo de astrónomos, utilizando datos de varios telescopios del Observatorio Europeo Austral (ESO) y otras instalaciones , acaba de descubrir al menos 70 nuevos planetas rebeldes en nuestra galaxia . Este es el grupo más grande de planetas rebeldes jamás descubierto, un paso importante hacia la comprensión de los orígenes y características de estos misteriosos nómadas galácticos.

"No sabíamos cuántos esperar y estamos emocionados de haber encontrado tantos", explica en un comunicado Núria Miret-Roig, astrónoma del Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux, Francia y la Universidad de Viena, Austria, y primera autora del nuevo estudio publicado en Nature Astronomy.

El equipo utilizó observaciones del Very Large Telescope (VLT) de ESO, el Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA), el VLT Survey Telescope (VST) y el telescopio MPG / ESO de 2,2 metros ubicado en Chile, junto con otras instalaciones.