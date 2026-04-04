Roberto Mazzarella, uno de los fugitivos más peligrosos de Italia, ha sido detenido en una villa de lujo de la costa amalfitana

El fugitivo se ocultaba junto a su esposa y sus dos hijos en la villa de lujo donde ha sido detenido

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SalernoLos carabineros (policía militarizada italiana) detuvieron esta madrugada en una villa de lujo de la costa amalfitana (sur) al capo mafioso Roberto Mazzarella, jefe del clan homónimo de la Camorra napolitana y considerado uno de los fugitivos más peligrosos del país.

Mazzarella, de 48 años, se encontraba prófugo desde el 28 de enero de 2025, cuando logró escapar a la ejecución de una orden de prisión cautelar emitida por el Tribunal de Nápoles por su presunta implicación en un homicidio agravado por el método mafioso.

Localizado en una villa de lujo de la costa amalfitana

El arresto se produjo en el municipio de Vietri sul Mare, cerca de Salerno (sur de Italia), en plena costa amalfitana, donde el fugitivo se ocultaba junto a su esposa y sus dos hijos, según informaron los carabineros en un comunicado.

"El prófugo fue localizado en una villa de lujo de la costa amalfitana y, en el momento del arresto, no opuso resistencia", precisaron.

Durante el registro del inmueble los agentes se incautaron de tres relojes de lujo, cerca de 20.000 euros en efectivo, documentación falsa, varios teléfonos móviles y manuscritos relacionados con la posible contabilidad de sus actividades ilícitas.

Mazzarella figuraba en la lista de los cuatro prófugos de máxima peligrosidad del Ministerio del Interior italiano y sobre él pesaba también una Orden de Detención Europea emitida por el Tribunal de Nápoles el 18 de abril de 2025.

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La operación fue coordinada por la Dirección de Investigación Antimafia de Nápoles y ejecutada por los carabineros de la Unidad de Investigación del Comando Provincial de la misma ciudad.

La detención de otro miembro de la camorra napolitana en Canarias

Hay que recordar que el miércoles 1 de abril, agentes de la Policía Nacional también detenían a un hombre reclamado por las autoridades italianas por la comisión de diversos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales en relación con las actividades mafiosas de la camorra napolitana, concretamente el Clan Zagaria.

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El individuo detenido habría sido líder hasta 2016 y por los delitos de los que se le acusa se enfrenta a 18 años de prisión, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota.

Tras la recepción de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades italianas el pasado 10 de marzo, los agentes iniciaron las oportunas gestiones de investigación para dar con su paradero, consiguiendo centrar el objetivo en un domicilio ubicado en Los Cristianos.

Asimismo, el día 30 de marzo se procedió a la explotación de la operación junto al Cuerpo de Carabinieri de Italia, realizándose una entrada y registro en el domicilio del fugitivo, para lo cual se contó con la colaboración de Medios Aéreos y del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), una unidad de élite de las Policía Nacional para intervenir en situaciones de alto riesgo.

22 detenidos en Italia

El operativo en Tenerife se enmarca en una macro investigación contra el Clan Zagaria, integrado en el entramado de los Casalesi, una de las organizaciones más poderosas de la Camorra napolitana.

El grupo había establecido alianzas con otras organizaciones criminales de alto nivel como la 'Ndrangheta, de la mafia calabresa, para el tráfico de estupefacientes hacia la zona de Caserta.

La operación se llevó de manera simultánea y coordinada con Italia, dónde se desarrolló un dispositivo compuesto por más de 150 funcionarios de Carabinieri y sus fuerzas de asalto (ROS), llevando a cabo en este país 22 detenciones, de los cuales 19 han ingresado en prisión, además de intervenirse cuatro pistolas y una metralleta.

Dentro de las 23 detenciones ejecutadas entre Italia y España, la de Tenerife, según manifestaciones de las autoridades italianas, se considera la más importante debido a la posición y poder que ostenta el prófugo en esta Organización Criminal.