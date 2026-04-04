El juzgado decreta libertad provisional para el hombre detenido por el presunto homicidio de su pareja en Basauri, aunque deberá comparecer todos los días

El testimonio del padre de la mujer muerta en Basauri: el detenido por el homicidio era "un maltratador" y tenía una orden de alejamiento

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BasauriEl Juzgado de Guardia de Bilbao ha decretado hoy la libertad provisional del hombre de 45 años detenido este viernes por su presunta implicación en la muerte de su pareja en Basauri (Bizkaia).

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), el juez ha acordado retirar el pasaporte al investigado, que deberá comparecer todos los días ante la plaza número 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bilbao que va a instruir este caso.

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Investigan la muerte de la mujer

Este hombre fue detenido ayer por su presunta implicación en la muerte violenta de su pareja, ocurrida el pasado miércoles, y esta misma tarde pasó a disposición judicial, en un caso que se investiga como violencia machista.

La víctima, una mujer de 44 años, falleció el pasado miércoles en su vivienda en Basauri. En un primer momento, su muerte se atribuyó a una supuesta indisposición, después de que los sanitarios desplazados al lugar trataran de reanimarla sin éxito, pero el posterior análisis forense reveló que podría tratarse de una muerte violenta, según la Ertzaintza.

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El testimonio del padre de la mujer muerta en Basauri

Familiares de la víctima, entre los que se encontraban su padre y su hermana, han participado este sábado en Basauri en una concentración silenciosa, en la que un centenar de vecinos, junto a asociaciones de mujeres y representantes institucionales, han mostrado su repulsa por el presunto homicidio.

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Durante la concentración, el padre de la víctima ha señalado a los medios de comunicación que el detenido tenía una orden de alejamiento de su hija por malos tratos.

Al término de la concentración, que se ha desarrollado en silencio y ha terminado con aplausos por parte de los participantes, el padre de la víctima ha dicho que todavía están "sin saber absolutamente nada". "No sabemos si ha sido violencia de género o por muerte natural, tenemos que esperar a que la Ertzaintza haga su trabajo, confiar en ellos y ya está, hasta ahora todo queda en presunto", ha indicado.

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No obstante, ha confirmado que el detenido tenía una orden de alejamiento contra su hija y, preguntado por los medios de comunicación si era "un maltratador con su hija", ha respondido que sí, que "tenía pruebas" y que "meses anteriores habían tenido una discusión".

La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha expresado la "condena contundente y firme" por "el asesinato de una mujer en Basauri" y ha trasladado "todo el apoyo y la solidaridad a la familia de las personas allegadas a la víctima", a quienes ha ofrecido los recursos y servicios de las instituciones.