Antes y ahora: 500 glaciares han desaparecido o están a punto de hacerlo

Adiós a un glaciar histórico

Unas 200 personas han caminado hasta el pie del glaciar Trient, en el macizo Mont Blanc , para concienciar sobre el impacto del cambio climático. Un adiós cargado de intenciones a un glaciar que un día fue de los más importantes de Suiza y que en los últimos 30 años ha perdido mil metros. Entre otras, la Asociación Suiza para la Protección del Clima llama a actuar ahora para no perder estas importantes fuentes de agua dulce antes de finales de siglo.

No es una situación aislada. Hace poco conocíamos que el retroceso del hielo en Groenlandia ha alcanzado un punto de no retorno. Ni aunque dejásemos de emitir gases de efecto invernadero y el calentamiento global se detuviera podría reponerse ya lo que un día fueron glaciares, publicaba ‘Nature Communications Earth and Environment’.