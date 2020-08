Punto de no retorno en Groenlandia: "Incluso si el clima se enfriase, seguiría perdiendo hielo"

Casi 40 años de datos satelitales de Groenlandia muestran que sus glaciares se han reducido tanto que incluso si el calentamiento global se detuviera hoy, incluso si el clima se enfriase ligeramente, la capa de hielo continuaría reduciéndose. Se ha traspasado el punto de no retorno.

Las nevadas solían reemplazar el deshielo

El hallazgo, publicado en la revista ‘Nature Communications Earth and Environment’ que resume Europa Press, significa que los glaciares de Groenlandia ya no podrán reponerse como solían hacer, puesto que las nevadas ya no pueden seguir el ritmo del hielo derretido que fluye hacia el océano.