Tomando como referencia Madrid, el sol pasará de salir alrededor de las 8:30 horas a hacerlo a las 7:30, y se pondrá sobre las 18:20, en lugar de las 19:20 h. El objetivo inicial de este cambio de hora, que se estableció en la Primera Guerra Mundial, era el ahorro energético. Hoy en día, no obstante, ese ahorro “es muy discutible y si se produce, es mínimo”, le decía un experto a EFE recientemente.

En 2021 dejaremos de cambiar la hora

Tanto debate ha llevado a la Unión Europea a hacer cambios: a partir de 2021, los países miembros no tendrán horario de verano e invierno. Tendrán que elegir entre uno y otro. ¿Qué hará España? Es todavía un misterio. En caso de elegir el de invierno, esta podría ser la última vez que modifiquemos nuestros relojes, mientras que si escogemos el de verano será el próximo marzo.

Cómo puede afectar a la salud

En cuanto a los efectos que tiene en nuestro cuerpo el cambio de hora, todo depende. En general, no notamos efecto alguno, pero hay personas en las que puede causar un pequeño ‘jet lag’ o afectar al ánimo, produciendo irritabilidad o astenia, más frecuente en niños, mayores o personas con una dificultad para dormir. Para evitarlo, los expertos aconsejan mantener una rutina de sueño, exponerse a la luz solar en las horas centrales del día, no hacer comidas demasiado copiosas por la noche, no echar siestas los días antes y después del cambio de horario, y hacer algo de ejercicio. De esta manera, le daremos tiempo a nuestro cuerpo para que se adapte.