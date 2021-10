El fresco nocturno que empieza a imponerse nos obliga a permanecer en lugares cerrados y estos se convierten en un nido de virus: el número de personas por metro cuadrado aumenta de manera exponencial y el aire que fluye no se renueva. Aunque esto no debería ser así este año dado que podemos contagiarnos de COVID-19, cabe recordar que también para evitar el temido resfriado es recomendable mantenernos alejados de los focos de contagio. Si no puedes esquivar la aglomeración, lo único que te asegura al 100% no contagiarte del virus es una mascarilla.