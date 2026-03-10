Todas las decisiones finales de las parejas de 'Casados a primera vista'
Las parejas del programa de Telecinco se enfrentan a la decisión final: seguir casados o poner fin a su matrimonio tras la experiencia
‘Casados a primera vista’ reúne a todas sus parejas tres meses después en un especial en directo en Telecinco presentado por Carlos Sobera
Desde que el pasado 19 de enero se estrenara 'Casados a primera vista', las seis parejas se han enfrentado a momentos clave y determinantes en su aventura, atravesando todo tipo de convivencias que les ha hecho conocerse más y saber, al detalle, con quién se casaron en aquel flamante estreno que Telecinco emitió y que tan buen recibimiento tuvo.
Pero, sin duda, ha sido este lunes cuando las parejas han afrontado el momento más importante de este experimento: su decisión final. Con alguna sorpresa, puesto que dos parejas de esas seis han decidido abandonar antes de la decisión, para sorpresa de todos.
Ainhoa y Marc, un ejemplo de "trabajo" en una relación: su decisión final
Ainhoa y Marc, Marc y Ainhoa. Esta pareja no ha podido esconder sus nervios en su decisión final: ambos han pasado muchos altibajos hasta llegar ahí y son conscientes de ello. De hecho, Marc ha confesado que "emocionalmente ha sido muy duro". Y es que ambos han trabajado mucho para llegar hasta aquí. De hecho, al comienzo de 'Casados a primera vista', ambos hacían ver claramente sus diferencias y así lo demostraban, con sucesivos choques.
No obstante, eso ahora ha cambiado. A pesar de ello, Ainhoa ha desvelado lo que le da 'vértigo' de Marc, sobre todo que no sepa "afrontar los mismos miedos" que ella. Llegado el momento, ambos se han puesto de espaldas y han tomado la decisión, escribiendo en la libreta tan solo una palabra: "Seguir o abandonar". Ainhoa, por su parte, ha señalado "seguir", mientras que Marc ha puesto también "seguir". Ambos se han besado de manera apasionada ante el gran aplauso de tanto expertos como el resto de parejas.
La pregunta de Estefanía a Stefan antes de tomar su decisión final
Stefan y Estefanía es otra de las parejas que se ha enfrentado a la decisión final en 'Casados a primera vista''. En primer lugar, la joven ha subrayado que todo este tiempo "le ha servido para darse cuenta de muchas cosas", algo que nos ponía en el peor escenario. Stefan, por su parte, se ha llenado la boca de palabras muy bonitas, asegurando que cree que es "la mujer de su vida".
No obstante, Estefanía le ha lanzado una pregunta que le hace sumergirse en un mar de dudas: "¿Crees que has venido aquí 100% a encontrar el amor?". Stefan se ha quedado a cuadros y ha dado su respuesta pertinente, indicando que siempre ha dado, pero tampoco ha recibido como "le habría gustado", lo que justifica su actitud con Estefanía.
Finalmente, ha llegado el momento de la decisión final. Stefan, impotente, se ha roto antes de escribir en la pizarra su decisión final. Posteriormente, Estefanía ha comenzado a dudar, dejando ver que quiere una persona que no sea inseguro y otras cosas. Pero ha sido en medio de sus palabras cuando Stefan ha señalado tajante que "quiere abandonar". Lo mismo que Estefanía, que escribía también un sincero "abandonar". Tras esto, Stefan ha roto a llorar y sus compañeros han ido a apoyarle, en lo que ha sido un momento muy difícil tanto para él como para Estefanía.
Lorenzo y Laura derrochan complicidad y mucho amor en su decisión final
Lorenzo y Laura, como el resto de las parejas, también han tomado su decisión final: "Voy a reafirmar lo que ya Laura y yo nos hemos dicho este tiempo", ha señalado Lorenzo ante las cámaras de 'Casados a primera vista'. Ante los expertos, Lorenzo y Laura han marcado sus límites en cuanto a qué es lo que más les dolería del otro: Laura ha dejado claro que una "infidelidad" o encontrar un mensaje de Lorenzo con otra chica conociéndola de cero.
Además, han hablado de lo duro que va a ser para ellos mantener una relación a distancia: "¿Vas a ser capaz de conseguirlo?", le ha dicho Laura. Finalmente, se han dado un beso, derrochando complicidad y mucho, pero que mucho amor, y recordándonos al momento en el que se casaron y oficializaron su amor.
Ana y Luija, '¡hasta que la muerte les separe!'
Ana y Luija, por su parte, se han enfrentado a su decisión final y han hecho un recorrido de lo que ha sido su aventura en 'Casados a primera vista'. De hecho, ambos han contado que la gran mayoría de sus conflictos están, en parte, resueltos. Además, Ana ha confesado que el tiempo de reflexión le ha venido muy bien de cara a la decisión final. Lo que está claro es que hay algo en lo que han coincidido: ambos han sido ellos mismos y han conocido cómo son realmente el uno del otro.
Por último, Ana y Luija han cogido las libretas y han coincidido en su respuesta: "Seguir". ¡Enhorabuena Ana y Luija!
El doble abandono en 'Casados a primera vista'
Además, durante el último programa de 'Casados a primera vista', ha tenido lugar un doble abandono que ha dejado al resto de parejas en shock. En primer lugar, Borja y Luciana y, posteriormente, Milton y Natalia, han puesto fin a su aventura tomando decisiones que han estado marcadas por la tensión y muchos reproches.
