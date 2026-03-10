Supervivientes 10 MAR 2026 - 12:39h.

¡Dale al play y descubre lo que lleva Almudena en su saco de 'Supervivientes'!

El tenso reencuentro de Almudena Porras con Darío y Borja en 'Supervivientes' y una decisión "vital" que marcará su futuro: "Si llego a saber que vienes, ni vengo"

Antes de saltar desde el helicóptero de 'Supervivientes 2026' y embarcarse en la aventura más dura de la televisión, Almudena grabó un vídeo inédito para enseñar todo lo que ha elegido llevarse en su saco para el concurso, además, muestra también el objeto personal que la acompañará durante el reality.

¿Qué guarda Almudena en su saco de 'Supervivientes'?

''Tengo que sobrevivir tres meses, si todo va bien, si me queréis ahí dentro'', comienza diciendo Almudena y enseña, emocionada, lo que lleva en su saco. Primero muestra una chaqueta y un chubasquero para el frío y la lluvia y un pantalón para dormir ''Yo llevo muchas cosas para el frío, todo puede pasar, que haga mucho calor y me tenga que quedar en bikini 24 horas. Yo soy muy friolera, que la gente no se cree a qué nivel''.

Además, enseña una prenda que le ha regalado Borja: ''Es super mona, para que me acuerde de él'', comenta, antes de saber que su novio iba a participar junto a ella en el reality. Por otro lado, enseña algo muy especial para ella: ''Es lo mejor que llevo'', se trata de una camiseta personalizada con una foto de su perra: ''La voy a echar un montón de menos, para acordarme de ella''.

Almudena va enseñando la ropa que lleva y también encuentra una sudadera que le regaló Borja: ''Le dije que necesitaba una y apareció con ella, es super detallista'', revela la concursante, entusiasmada por el gran regalo de su pareja.

Pero hay algo que le hace especial ilusión a la superviviente: ''Viene lo mejor, lo que más me gusta, los bikinis'', y eseña todos los modelitos que se ha preparado para su aventura en la playa de Honduras.

Almudena enseña su objeto personal imprescindible

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' lo tuvo muy claro a la hora de elegir el objeto personal que la acompañará durante la gran aventura que significa 'Supervivientes' y lo muestra, entusiasmada, ante la cámara:

''Es un cacao, sí, soy adicta al cacao y sin comer y sin cacao, no, porque me pongo de muy mala leche cuando se me resecan, así que para amenizar un poquito''.