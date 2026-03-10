Ana Carrillo 10 MAR 2026 - 13:33h.

Marisa Jara ha tenido que ser atendida por el médico y ha sido evacuada a la clínica por un fuerte dolor

Marisa Jara, concursante de 'Supervivientes 2026', ha tenido que ser evacuada de urgencia de Playa Derrota, donde convivía con el equipo azul, por un fuerte dolor. Sus compañeros se han centrado en ayudarla cuando la han visto lamentarse, tumbada en la esterilla, llorando y sin apenas poder moverse. "¡Está temblando!", comentaba sorprendida Ingrid Betancor al llegar a su lado, mientras que Aratz Lakuntza recomendaba a la modelo "centrarse en la respiración" mientras llegaba la asistencia a la playa. El servicio médico la ha atendido y el doctor ha decidido que se trasladase a la clínica.

En las imágenes que nos llegan desde Honduras y que se pueden ver en el vídeo que encabeza este artículo, la modelo llora y lamenta el fuerte dolor que siente: "Me duele mucho, es como una maldición". Esta noche, en 'Supervivientes. Tierra de Nadie' a las 23:00 en Telecinco, conoceremos todos los detalles de la mano de Ion Aramendi y María Lamela.

En el primer 'Tierra de Nadie' de esta edición también veremos la primera ceremonia de salvación - están nominados la propia Marisa, José Manuel Soto, Toni Elías y Álex Ghita -, dos espectaculares juegos de recompensa, la decisión de Almudena Porras en 'El Atril en Llamas' - que marcará su concurso y el de Borja Silva y Darío Linero, con los que actualmente convive en Playa Destino - y la inauguración de la 'Zona Roja', una nueva asamblea que se estrena con unas imágenes muy esperadas por los concursantes, las de los robos de comida de Álex Ghita, que se destaparon en el primer 'Consejos de los Dioses' el domingo en 'Conexión Honduras' después de que Sandra Barneda confirmase que el equipo les había hecho llegar seis latas de comida y no cinco.