La primera crisis de Ana y Luija acaba en una gran noche de pasión y desenfreno bajo las sábanas: "¿Esto es verdad?"

Las parejas de 'Casados a primera vista' volvían a reunirse, donde algunos reencuentros llevaban consigo bastante tensión, pero también durante la cena entre uno de los matrimonios estallaba todo por los aires.

Todos se sentaban alrededor de la mesa, donde comentaban y se divertían, hasta que un comentario de Luija sobre sus sentimientos por Ana hacía que ella no se sintiera nada bien, que respondía: "Yo si siento más de lo que creía, siento una cosa que me inunda el cuerpo muchas veces solo con mirarlo, no me avergüenza hablar del amor que siento ni mucho menos. Eso no se puede evitar, lo sientes o no lo sientes".

Ana escuchaba las palabras del resto de parejas sobre lo que han ido sintiendo y tomaba la palabra, visiblemente afectada: "En el amor no hay culpa de nada, valientes de los que sentimos y de los que no tenemos miedo de decir lo que sentimos".

Momento en el que Laura preguntaba a Luija si realmente quiere a Ana y él se sinceraba sobre esto, lo que sumaba enfado en Ana: "Ya te digo que no voy a ser tu amiga". Y esto hacía que Ana abandonase la mesa y sus compañeras fueran detrás de ella.

"En esta experiencia necesitaba liberarme como mujer, yo sé que soy una chica normal, pero está feliz cuando está conmigo, no sé lo que a él le frena", le explicaba Ana a sus compañeras y Luija se levantaba para tratar este tema con su pareja, en el que Ana se sinceraba: "Puede que no estés enamorado, pero creo que tienes más sentimientos de lo que dices. Tienes un montón de cosas para decir y solo dices que no estás enamorado". Pero él no entendía lo que le había molestado. Y con esta tensión volvían junto a sus compañeros a la mesa.

Ana y Luija, al límite mientras se sinceran ante los expertos

Después de lo ocurrido en la cena y cuando se ponían frente a los expertos, la pareja se mostraba al límite. Ambos se sinceraban mientras Ana dejaba claro que cree que Luija tiene una barrera entre ambos, mientras él le preguntaba si quiere que le mienta a la forma de expresarse: "Los actos hablan más que las palabras".

"Me da mucha pena, las tres relaciones que has tenido te han dejado ir, lo mínimo que te debes a ti si encuentras a alguien afín es ir con ello a muerte", entonaba Ana y él reaccionaba ante esto: "Es lo que estoy haciendo, que no vaya a la misma velocidad que tú no es que no vaya a muerte". Lo que hacía reflexionar a los expertos: "Estáis tirando la relación a la basura por un momento muy concreto".

Luija dejaba claro que quiere que lo suyo dure mucho tiempo y Ana acababa rota: "Necesitaba escuchar esto, lo necesito". Pero Luija creía que no tenía que acercarse en ese momento porque estuviera llorando: "Si me acerco es porque estoy ahí y lo hubiera estado desde el principio, no porque se ponga a llorar. He intentado pegarme a ella y lo primero que ha hecho es separarse".

La reconciliación de Ana y Luija

Después de estos complicados entre ellos, ambos volvían a casa sin mirarse ni hablarse. Pero cuando llegaba el momento de quedarse a solas, Luija entablaba conversación con ella y ambos si preguntaban si les compensaba estar así.

El que se preguntaba cómo podían solucionar esto entre ellos y no podía evitar romperse al sincerarse con ella: "No tengo ganas de estar perdiendo el tiempo aquí, no quiero sufrir. Quiero que estemos bien o sino no estamos, quiero saber si tengo una solución". Momento en el que Ana le abrazaba y llegaba una reconciliación entre ellos después de sus momentos más complicados desde que se casasen en el programa.