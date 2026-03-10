La creadora de contenido ha emitido un comunicado en su perfil de las redes sociales aclarando lo sucedido en el festival del cine español

La influencer Ona Gonfaus se ha visto envuelta en una de las polémicas más comentadas de los últimos días tras su paso por la alfombra roja del Festival de Málaga.

Después de que un vídeo suyo se hiciera viral en redes sociales, la creadora de contenido ha decidido pronunciarse y publicar un comunicado en sus redes sociales para aclarar lo sucedido y responder a las críticas.

"Hola chicos. Como muchos sabéis, este finde estuve disfrutando del cine español en el Festival de Málaga. Durante la alfombra algunos medios me fueron parando y preguntando por el cine y por varias de las pelis que se presentaban en el festival", ha comenzado en una historia compartida en su perfil de Instagram.

"Después de varias entrevistas, en una de las declaraciones, sinceramente, me quedé en blanco y no respondí de la mejor forma, porque mencioné una película que se estrenó hace unos años y no una actual", ha continuado, aseverando: "Creo que todo el mundo tiene derecho a que le pasen cosas así. Pero eso no significa en absoluto que no me guste el cine español o que no lo consuma. De hecho, a algunos medios también les comenté las ganas que tengo de ver la nueva peli de Arón Piper".

Finalmente, ha querido aclarar que "para mí el cine y el trabajo de todo el gremio de la interpretación merecen muchísimo respeto". Y ha sentenciado: "Me siento muy agradecida de que cuenten conmigo para dar visibilidad a este tipo de eventos, y me tomo mi trabajo muy en serio. Lo último que querría es que se entendiera lo contrario. Gracias por estar siempre ahí y por el cariño de siempre".

La polémica

La polémica se produjo durante una entrevista en la 'red carpet' del festival, donde varios medios preguntaban a los invitados por sus recomendaciones más actuales de cine español.

Cuando le llegó el turno a Gonfaus, la influencer terminó realizando un comentario que ha generado un sinfín de críticas. En el vídeo se la escucha decir: "La última de 'Ocho apellidos'", en referencia a 'Ocho apellidos marroquís', una película estrenada en 2023.

La escena provocó un intenso debate en redes sociales y entre algunos actores. Muchos usuarios cuestionaron que una invitada a un festival dedicado al cine español no pudiera mencionar una película actual o la programación del propio certamen.

Incluso se empezó a debatir sobre la presencia de 'influencers' en eventos cinematográficos mientras algunos profesionales del sector, como guionistas, técnicos o incluso actores, no reciben invitación. En este caso, la de Gonfaus, que cuenta con cerca de 1,8 millones de seguidores en TikTok y más de medio millón en Instagram, donde comparte contenido relacionado con moda, estilo de vida y tendencias digitales.