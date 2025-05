Trabaja o juega donde quieras con este ordenador portátil Asus: es ultrafino ¡y tiene un descuento de 240€ !

PcComponentes ha rebajado un 29% el ordenador Vivobook Go 15 de Asus, con pantalla OLED, Ryzen 5, Windows 11, 16 GB de memoria RAM y SSD de 512 GB.

Viajas mucho por culpa del trabajo, necesitas un ordenador que te puedas llevar a cualquier parte para no quedarte atrás con las tareas pendientes y, también, desconectar un poco viendo un par de capítulos de tu serie favorita. Conseguir un ordenador portátil que sea potente y ligero, lo ideal para estos casos, es difícil, ya que suelen ser bastante caros. Afortunadamente, Asus, una de las marcas líderes en informática, ha decidido desafiar a esa regla no escrita con la oferta que te traemos.

Y es que, solo por tiempo limitado, en PcComponentes puedes encontrar el Ordenador portátil Asus Vivobook Go 15 rebajado un 29%. Este descuento hace que su precio baje de los 819 € habituales a menos de 580 €, por lo que vas a poder hacerte con él pagando una cifra irrisoria para todo lo que ofrece. ¿Y qué ofrece exactamente? Sigue leyendo para descubrirlo, aunque no te vas a poder resistir a sus encantos.

Comprar en PcComponentes por ( 818,99 ) 579 €

Ordenador portátil Asus Vivobook Go 15

El Ordenador portátil Asus Vivobook Go 15 es un equipo que no te va a defraudar. Ultrafino, con un grosor de menos de 1,8 cm y un peso de poco más de 1,6 kg, este equipo tiene una pantalla OLED de 15,6 pulgadas a resolución Full HD que no solo ofrece nitidez, sino también un contraste sobresaliente y un sistema que protege la vista, avalado por la certificación TUV Rheinland. Es perfecto para trabajar tanto en diseño como en ofimática, como también para jugar y para disfrutar de contenido multimedia.

Cuenta con un procesador AMD Ryzen 5 7520U compuesto por 4 núcleos a velocidades máximas de 4,3 GHz, acompañado de 16 GB de memoria RAM rápida y un disco duro SSD de 512 GB que reduce por completo los tiempos de carga y aporta fluidez en las tareas más exigentes. Todo esto va integrado en un equipo muy fácil de transportar, que además tiene una bisagra capaz de abrirse hasta 180º para compartir el contenido de la pantalla con otros.

El VivoBook Go 15 tiene también un sistema de carga rápida que llega al 60% en menos de 50 minutos, un teclado ErgoSense que facilita la escritura y refuerza la comodidad y hasta un sistema de audio especial llamado DTS Audio Processing, que envuelve con el sonido a través de sus altavoces. Por otra parte, incluye una webcam, puertos USB-C y HDMI y también conectividad Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3.

Es un equipo portátil tan ligero como completo que puedes conseguir ya por solo 579 €, incluyendo además el sistema operativo Windows 11 Home con licencia preinstalado. Un ofertón que no puedes dejar escapar.

