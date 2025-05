Las alpargatas YUTEFLEX hechas en España que están arrasando en Instagram: con estilo y comodísimas

Si este verano quieres ir a la moda sin renunciar a la comodidad, las alpargatas de yute son las únicas que te pueden seguir el ritmo en todos tus planes.

¿Tienes ganas de darle la bienvenida al verano? Quedan todavía unas semanas por delante, pero seguro que los primeros rayos de sol te ponen de buen humor, que has empezado a hacer el cambio de armario y, como no, que tus creadoras de contenido favoritas ya han empezado a llevar las alpargatas de yute que jamás pasarán de moda. Llevan años entre nosotras, porque son fáciles de combinar y además demuestran cada verano que sí es posible encontrar unas cuñas de esparto cómodas y bonitas al mismo tiempo. ¿Lo quieres comprobar por ti misma? Entonces, el único calzado que necesitas este verano en tu armario son las alpargatas con plataforma hechas en España de Viguera, ¡no has probado nada tan cómodo!

Seguro que más de una vez te has puesto un conjunto increíble, pero el calzado no ha acompañado, bien porque no era cómodo o porque te ha terminado haciendo daño después de tantas horas. Eso no te pasará con unas alpargatas de diseño español, porque están fabricadas con tecnología YUTEFLEX que proporciona el máximo confort en cada paso. ¿Sabes cuál es el secreto? El yute, una fibra natural que normalmente se utiliza en las alpargatas cuñas de esparto, porque es resistente, cómoda y además te permitirán caminar por cualquier terreno. Además, Viguera ha conseguido combinar muy bien la tradición de una fibra con tantos años de historia, como el yute, con las últimas innovaciones del sector. ¿El resultado? Las cuñas de esparto que arrasan entre tus influencers favoritas y que no querrás quitarte en todo el verano.

Descubre las alpargatas de yute de Viguera

Y ahora sí, es momento de hacerte con el calzado que toda it girl necesita esta temporada. Fichamos los zapatos mediterráneos de mujer que mejor sientan, los más cómodos y a los que no te vas a poder resistir. ¡Fíchalos todos!

El catálogo de alpargatas de Viguera es tan amplio que te costará decidirte, pero estas alpargatas de yute de mujer son un sí rotundo para el día a día y para las ocasiones más especiales. Su cuña de 5,5 cm hace que sea un calzado cómodo de verano para mujer, porque tienen la altura perfecta. Además, la tecnología YUTEFLEX y la plantilla de gel acolchada acompañan para hacer estas cuñas de esparto todavía más cómodas.

Se ajustan muy bien al tobillo con su cierre de hebilla, lo que también es un plus para la comodidad. Y por si fuera poco, estas alpargatas cuñas de esparto están disponibles en varios tonos para que elijas el que mejor encaje contigo y con tus looks. Da igual con cual te quedes, ¡porque acertarás sí o sí!

Si te decantas por estas alpargatas de diseño español, vas a querer llevarlas con absolutamente cualquier look. Son unas cuñas de esparto con un estilo goyesco en color azul que sienta de maravilla, y además podrás abrocharlas fácilmente al tobillo o a la pierna de la manera que elijas.

Están diseñadas para seguirte el ritmo de día y de noche al ser unas alpargatas de esparto muy cómodas con una suela flexible de yute de 5,5 cm de altura y 1,5 cm de plataforma. Por supuesto, también cuentan con una plantilla de gel superacolchada y la tecnología YUTEFLEX para convertirlas en uno de los calzados más cómodos que puedes comprar este verano.

¿Quieres unas sandalias cómodas para el día a día? Muchas veces, no buscamos calzado para salir de noche ni para ocasiones especiales, pues solo queremos unos zapatos mediterráneos de mujer cómodos que podamos usar día sí y día también. No tenemos dudas de que estas sandalias YUTEFLEX son justo lo que necesitas, porque tienen una cuña baja de solo 4 cm, son ligeras, flexibles y tienen el poder de adaptarse muy bien a las necesidades de tus pies.

Todo el calzado está recubierto de tiras que sujetan muy bien todo el pie, así que no pueden ser más cómodas. Y como todos los modelos de Viguera, podrás fichar estas cuñas de esparto en varios colores muy originales.

Las alpargatas de yute de mujer también pueden combinar bien con los looks más elegantes, y este modelo Peep Toes Cuña Baja es el mejor ejemplo. Tienen una altura de 5 cm con un diseño que cubre casi todo el pie, aunque deja el talón y la puntera al descubierto para ayudar a que el pie respire.

El acabado en oro acompaña con ese estilo sofisticado que conseguirás con estas alpargatas, pero tiene muchos más puntos fuertes, como un elástico en el lateral para ponértelas y quitártelas en segundos. Elevarán tu look al instante, ¡así que las necesitas en tu armario!

¿Alpargatas bonitas o cómodas? Con estos modelos de Viguera no tendrás que renunciar a ninguna de las dos, porque combinan lo mejor de la esencia mediterránea con la suavidad y la flexibilidad de la tecnología YUTEFLEX. ¿El resultado? Las alpargatas de yute más cómodas para llevar este verano en todos tus planes y presumir de estilo, ¡están arrasando!

