¡Chollazo para verano!: Este ventilador de torre digital de Cecotec cuesta solo 40€

Cuando el calor no da tregua, el ventilador de torre digital Cecotec EnergySilence 890 Skyline es justo lo que necesitas

Cuando el calor empieza a ser un invitado incómodo en casa, nos damos cuenta de lo necesario que es contar con un buen ventilador que no solo refresque, sino que también sea silencioso y fácil de manejar. No es solo cuestión de eliminar el calor, sino de que, además, no moleste mientras trabajamos o dormimos, que consuma poco y se adapte a nuestro espacio. Por eso, antes de elegir uno, conviene fijarse en aspectos como el nivel de ruido, las velocidades, la facilidad para controlarlo y la eficiencia energética, porque a nadie le gusta pagar de más en la factura y luego tener que aguantar un ventilador ruidoso.

Para que no pierdas tiempo buscando el ventilador de torre perfecto, te presentamos este digital Cecotec EnergySilence 890 Skyline. Tenerlo en casa es como recuperar el control cuando el calor intenta imponerse. Hace que todo sea más llevadero: trabajar, descansar, dormir, incluso estar en el sofá viendo algo tranquilo. Es de esas cosas que, una vez las tienes, piensas cómo no lo compraste antes. Y como ahora tiene un 20% de descuento en Amazon, la decisión cuesta aún menos.

Comprar en Amazon por ( 49,90 ) 39,90€

Ventilador de torre digital Cecotec EnergySilence 890 Skyline

El ventilador de torre digital Cecotec EnergySilence 890 Skyline es justo lo que necesitas cuando el calor aprieta y no quieres renunciar a un ambiente agradable en casa. Uno de sus puntos fuertes es lo silencioso que es gracias a su tecnología EnergySilence. Eso ya marca la diferencia para poder trabajar, leer o simplemente relajarte.

Además, viene con SmartControl, que permite manejarlo fácilmente con el mando a distancia y la pantalla LCD. No tienes que estar levantándote cada dos por tres para cambiar la velocidad o el modo, todo lo haces desde el sofá o la cama.

Tiene tres modos, el Brisa, que es perfecto para un aire suave y silencioso; el ECO, que consume menos energía sin perder frescura; y el Noche, pensado para que duermas sin ruidos y con una temperatura agradable. Por si fuera poco, con sus tres velocidades puedes ajustar la potencia según tus necesidades, desde una brisa ligera hasta un viento más intenso.

Su motor CooperEngine, 100% cobre, no solo es eficiente, sino que también promete durabilidad y fiabilidad. El sistema TermoSafe añade un extra de seguridad para que puedas usarlo con total tranquilidad. Y si te olvidas de apagarlo, no pasa nada, porque tiene temporizador de hasta 7,5 horas para que se desconecte solo.

Comprar en Amazon por ( 49,90 ) 39,90€

El diseño es elegante y moderno, se integra bien en cualquier habitación, y la tecnología RotateWind garantiza que el aire llegue a todos los rincones de la habitación. Además, es ligero, tiene asa para moverlo entre las estancias y cumple con todas las normas de seguridad y respeto al medio ambiente, algo que hoy en día no puede faltar. Y ahora mismo tiene un descuento de 10 euros, así que si necesitabas una señal para hacerte con un ventilador así, es tu momento.

