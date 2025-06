Llévate una PS5 por menos de 400 € gracias a las ofertas de los Gaming Days de PcComponentes

telecinco.es 04 JUN 2025 - 13:14h.

La PlayStation 5 Digital Slim es más fina, más eficiente y más barata gracias a un descuento del 20% disponible solo por tiempo limitado.

Los 10 mejores ventiladores silenciosos del 2024 para este verano

Compartir







Si todavía no has dado el salto a la nueva generación de consolas, ahora tienes la oportunidad de hacerlo por mucho menos dinero, y sin renunciar a las calidades y prestaciones de las consolas más punteras. Sony ha rebajado el precio de sus consolas PlayStation 5, y ahora puedes hacerte con algunos de sus modelos pagando unas cifras de auténticos locos. Sobre todo si miramos a sus modelos digitales.

De hecho, gracias a esta promoción y a PcComponentes, ahora puedes comprar una PlayStation 5 Digital Slim por 100 € menos. El modelo más compacto y eficiente de PS5 está rebajado un 20% por tiempo limitado para que puedas llevártelo por menos de 400 €, y no por los 500 € que suele costar en tiendas. Es una oportunidad que no puedes dejar escapar si eres un jugón, y que no vas a dejar escapar si sigues leyendo. ¿Por qué? Porque vamos a contarte todo lo que ofrece.

PUEDE INTERESARTE Los 10 mejores ventiladores silenciosos del 2024 para este verano

Comprar en PcComponentes por ( 499,99 ) 399 €

PlayStation 5 Digital Slim

De todas las versiones de la consola, el modelo PlayStation 5 Digital Slim es la revisión más avanzada, solo por debajo del modelo Pro que cuesta el doble, a nivel de eficiencia y tamaño. Más compacta que la original, y sin lector de discos, es una versión pensada para quienes prefieren jugar a juegos en formato digital y olvidarse de acumular cajas en casa.

Tiene la misma potencia que la PS5 estándar, lo que permite disfrutar de los videojuegos más modernos a resolución 4K, en televisores de 120 Hz, con tecnología HDR y hasta trazado de rayos para una inmersión máxima. Indispensable para disfrutar de juegos como God of War: Ragnarok, Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte, Spider-Man 2 o los próximos Death Strading 2: On the Beach o Ghost of Yotei.

Comprar en PcComponentes por ( 499,99 ) 399 €

Su chasis, además, está pensado para que puedas ampliarla si lo deseas. Además de poder cambiar su disco duro SSD ultraveloz de 1 TB por uno de mayor tamaño si lo prefieres, también puedes comprar el lector de Blu-Ray oficial de PS5 para acoplárselo y, si lo deseas, poder jugar a juegos en formato físico. Por otra parte, ofrece sonido envolvente con el sistema Audio 3D Tempest y cuenta con 1 puerto USB 2.0, 1 USB 3.2, 2 USB-C y 1 HDMI 2.1 necesario para los 120 Hz.

A todo esto hay que añadir que la consola incluye también una base para colocarla en vertical u horizontal, un mando DualSense mucho más inmersivo gracias a la vibración háptica y a sus gatillos con resistencia, y un juego de regalo. Si te la llevas ya, podrás disfrutar gratis del genial Astro's Playroom, el precursor del título que fue ganador del juego del año 2024. Es una propuesta redonda en todos los sentidos, y más ahora que está rebajada a solo 399 €. ¿Vas a dejarla escapar?

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.