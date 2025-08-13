Espanyol - Atlético de Madrid: vive el inicio de LaLiga en Movistar Plus+ por solo 4,99€ al mes

telecinco.es 13 AGO 2025 - 12:48h.

El Espanyol y el Atlético de Madrid se verán las caras en la primera jornada de LaLiga. Disfruta del partidazo en Movistar Plus+ con un 50% de descuento.

La espera por fin ha llegado a su fin, ¡vuelve LaLiga! Después de varios meses sin competición regular y de abrir boca durante la pretemporada, todos los equipos regresan a la rutina con caras nuevas, alguna despedida y el objetivo de mejorar los resultados del curso pasado. Uno de los partidos más emocionantes de esta primera jornada será el que enfrente al Espanyol y al Atlético de Madrid este domingo 17 de agosto a partir de las 21:30. Y lo podrás ver en Movistar Plus+ con un 50% de descuento en tu suscripción.

La plataforma de streaming ha lanzado una oferta flash con la que puedes acceder a todos los contenidos de Movistar Plus+, incluida LaLiga, por solo 4,99€ al mes durante 3 meses. Es la oportunidad perfecta para no perderte el inicio de una de las mejores ligas del mundo, todo el deporte, cine, series, entretenimiento y encima con reproducción simultánea en 2 dispositivos para compartir la suscripción con quien quieras.

Espanyol-Atleti, el partido de la jornada en Movistar Plus+

Tu suscripción a Movistar Plus+ incluye los mejores partidos de la jornada, y este domingo 17 podrás disfrutar del estreno liguero del Espanyol y el Atlético de Madrid. Los pericos han tenido una pretemporada bastante larga y se han medido al Southampton, Wolfsburg, Unión Berlín y Newcastle, con algunas caras nuevas como el guardameta Marko Dmitrović —viene del Leganés— o Kike García, uno de los máximos goleadores del Alavés.

El Atleti, por su parte, es uno de los equipos que más fichajes ha hecho durante este mercado de verano, con especial expectación en lo que pueden hacer Thiago Almada, Álex Baena o Matteo Ruggeri. Los del Cholo han trabajado durante el verano para construir una plantilla sólida que aspire a todo. Los de Manolo González —recién renovado hasta 2027— buscan asegurar la permanencia y un objetivo a ambicioso sería llegar a puestos de Europa.

El primer reto de la temporada para ambos se disputará este domingo 17 a partir de las 21:30 en el RCD Stadium, y lo podrás ver en Movistar Plus+. Aprovecha la oferta flash y llévate tu suscripción por solo 4,99€ al mes.

Todo el deporte, cine, series y entretenimiento por 4,99€

El Espanyol - Atlético de Madrid no es el único partidazo incluido en la suscripción a Movistar Plus+. Sin ir más lejos, esta noche el PSG y el Tottenham buscarán su primer título de la temporada en la Supercopa de Europa. Y el resto del mes podrás disfrutar del Levante - Barcelona de la segunda jornada de LaLiga y del Real Madrid - Mallorca en la tercera, además del US Open de tenis.

Y la oferta de contenidos también llega cargada de estrenos. Las películas 'María Callas' (15 de agosto), 'Argylle' (22 de agosto) y 'Better man' (29 de agosto) se suman al catálogo de Movistar Plus+, junto con los 8 episodios de la serie internacional 'Yo, Jack Wright'. Además, el pasado 9 de agosto se estrenó 'Outlander: sangre de mi sangre' y tendrás disponible un nuevo episodio de la ficción cada sábado. Por supuesto, también más de 80 canales y el mejor entretenimiento en streaming.

¿A qué esperas para suscribirte a Movistar Plus+? El partidazo de este domingo te espera en la plataforma, igual que el mejor deporte, cines, series y entretenimiento para vivir el mes de agosto que mereces. Aprovecha la oferta (solo estar�á disponible por tiempo limitado) y llévate tu suscripción por solo 4,99€ al mes durante 3 meses. ¡Chollazo!

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.