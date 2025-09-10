telecinco.es 10 SEP 2025 - 13:04h.

David Bisbal, Malú, Vanesa Martín o Víctor Manuel: varios artistas se subieron al escenario para homenajear a Nino Bravo

Los asistentes al Roig Arena disfrutaron de las mejores canciones del cantante valenciano en el primer concierto realizado en el recinto

El Roig Arena acogió el 6 de septiembre su primer evento musical: el concierto homenaje al mítico cantante valenciano Nino Bravo, con motivo de los 80 años desde su nacimiento. Con el recinto completamente lleno y el cartel de "sold out", más de 13.000 personas asistieron al concierto que recorrió la vida de Nino Bravo a través de sus canciones y con las voces de algunos de los artistas más influyentes del momento.

‘El tiempo justo’, el nuevo programa de Joaquín Prat en las tardes de Telecinco, se desplazó hasta la capital del Turia para disfrutar de este homenaje a Nino Bravo.

Acompañados por una orquesta y una banda en vivo, un gran despliegue audiovisual y una escenografía diseñada para hacer de cada momento algo inolvidable, cada artista se subió al escenario para recordar el legado de Nino Bravo a través de las canciones que aún hoy siguen emocionando.

El concierto se inició con un punto álgido emocional: la aparición en escena de Nino Bravo en forma de holograma interpretando por primera vez su canción póstuma “Vivir”, un tema que dejó grabado en una maqueta 72 horas antes del accidente que le costó la vida.

A continuación, Malú fue la primera en subirse al escenario del Roig Arena para interpretar “Mi gran amor”, una de las canciones más conocidas del artista valenciano más internacional. Le siguieron otros grandes cantantes del panorama nacional, como Víctor Manuel, Pablo López, Vanesa Martín, Sole Giménez o Marta Sánchez entre muchos otros.

La gala se cerró con David Bisbal cantando el tema del repertorio que tanto ama y con la que se siente plenamente identificado, “América América”, e invitando al resto de artistas al escenario para interpretar todos juntos, en un final deslumbrante, el clásico de los clásicos de Nino Bravo, “Un beso y una flor”.

“Todos los valencianos hemos venido a ver a Nino Bravo, un personaje del que estamos muy orgullosos”, explicaba una de las asistentes al concierto. Aunque el cantante se fuera pronto, ha dejado un legado prácticamente imborrable en la memoria colectiva de este país.

“Yo he llorado de verdad”

El concierto ha dejado momentos muy emotivos para todos los asistentes, además de buena música y canciones míticas del cantante valenciano, como ‘Libre’, ‘Un beso y una flor’, o ‘Noelia’. “El recuerdo de Nino Bravo... Yo he llorado de verdad”, afirmaba una de las asistentes.

“Ha sido una inauguración del Roig Arena espectacular. Un primer concierto de 10”, reconocían algunos de los asistentes tras disfrutar de casi dos horas de música. Además, tras este concierto el recinto acogerá a otros artistas de la talla de Camilo, Manuel Carrasco, Sebastián Yatra, Quevedo o Joaquín Sabina.