El aspirador sin cable Dyson V12 Detect está de ofertón con 150 € y un regalo especial de 125 €

telecinco.es 10 SEP 2025 - 10:40h.

Antienredos y con luz integrada, 1 hora de autonomía, descuentazo y base de carga portátil valorada en 125 €. El Dyson V12 Detect Slim es un chollazo.

Las mejores aspiradoras sin cable del 2025

Compartir







Estás buscando una aspiradora nueva para que tus sesiones de limpieza sean más fáciles, y porque te has cansado de encontrar pelos de perro por todas partes. Si quieres una opción robusta, fiable y eficiente, sin duda el Aspirador sin cable Dyson V12 Detect Slim Absolute es de lo mejor que puedes encontrar. Se convierte en aspirador de mano, tiene cepillo para pelos de mascotas, viene con una estación de carga gratis que está valorada en 125 €, ¡y además está rebajado 150 €!

Es uno de los mejores aspiradores sin cable en relación calidad/precio que vas a encontrar ahora mismo. No solo por la versatilidad que gana con sus cabezales intercambiables, por su autonomía de una hora o por la luz integrada que detecta toda la suciedad. Lo es porque es comodísimo de usar y aspira como los mejores aspiradores con cable.

PUEDE INTERESARTE Las mejores aspiradoras sin cable del 2025

Lo mejor de este aspirador

El cepillo Fluffy Optic incluye una luz LED que enseña la suciedad oculta para que limpies mucho mejor.

Tiene un cepillo especial para pelo de mascotas y cabello largo que va perfecto.

La batería dura hasta 60 minutos, sobre todo por su potencia autoajustable.

Viene con una estación de carga portátil de regalo que está valorada en 125 €.

Comprar en Dyson por ( 699 ) 549 €

Aspirador sin cable Dyson V12 Detect Slim Absolute

Si por algo hay que destacar la propuesta del Aspirador sin cable Dyson V12 Detect Slim Absolute es porque, además de aspirar, piensa por ti. Cuenta con un sensor de detección de polvo que ajusta la potencia sin que hagas nada, apurando al máximo la batería que ofrece. Esto, combinado con el cepillo Fluffy Optic o el Motorbar, hace que tus sesiones de limpieza sean mucho más efectivas: eliminas más suciedad, sin enredos, y en menos tiempo. Además, cuando toca vaciarla, su sistema de vaciado higiénico solo te pide pulsar una palanca. No tienes que mancharte las manos.

Dura hasta una hora trabajando y, con los accesorios que trae, se convierte también en aspirador de mano para llegar a rincones o limpiar todo tipo de superficies. Va muy bien en hogares con mascotas, en coches y hasta en muebles o alfombras. Además, al ser tan ligera (pesa poco más de 2 kg), la puedes manejar sin complicaciones.

Comprar en Dyson por ( 699 ) 549 €

¿Qué opinan quienes los usan?

Sin duda, la opinión más común entre los que ya tienen este aspirador es que su relación calidad/precio es impecable. Puedes ver a continuación varias reseñas recogidas de entre las más de 8.000 de la web de Dyson: