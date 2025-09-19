¿Dónde ver 'Sirat'?: La película candidata de España para los Oscar 2026 ya está disponible

telecinco.es 19 SEP 2025 - 13:01h.

Premiada por el Jurado de Cannes y representante de España para los Oscar 2026, la cinta de Oliver Laxe llega en exclusiva al servicio de streaming de Movistar.

Compartir







España ya tiene una candidatura en firme para los grandes Premios de la Academia. Tras haber ganado el premio del Jurado en la 78ª edición de Cannes, Sirat ha sido seleccionada para representar a España en los Oscar 2026. La producción española se va a codear con los grandes el año que viene, y tú ya puedes verla desde la comodidad de tu sofá.

Movistar Plus+, productora de esta película creada y dirigida por Oliver Laxe, añade a su catálogo a Sirat este viernes 19 de septiembre. Así que, si sientes curiosidad por saber qué se esconde tras esta cinta que está causando furor entre la crítica nacional e internacional, puedes disfrutar de ella, y de cientos de producciones de cine y TV, pagando solo 9,99 € al mes con el servicio de streaming de Movistar Plus+.

Suscríbete ya a Movistar Plus+ por solo 9,99€

Una película sobre la familia, la libertad y la música electrónica que mantiene al espectador pegado al asiento para saber qué ha pasado con Mar, la hija y hermana perdida de un hombre (Sergi López) y su hijo (Bruno Núñez). Si quieres verla, lo tienes muy fácil. Además, si te animas a suscribirte a Movistar Plus+, tendrás también acceso a infinidad de estrenos, producciones exclusivas y toneladas de contenido en forma de documentales, programas, series y shows para todas las edades y gustos.

¿Necesitas más para poder decidirte? Vamos a ver todo lo que ofrecen el plan anual y mensual del servicio de streaming de Movistar, al que puedes acceder sin importar el operador que tengas contratado en casa.

¿Qué ofrecen los planes de Movistar Plus+?

La plataforma de streaming de Movistar está pensada para ofrecerte lo que tú quieras ver. Para ello, parte de dos opciones de suscripción. Por una parte está el plan mensual, disponible por 9,99 € al mes; y por otra parte está el plan anual, disponible por 99,90 € al año.

En ambos casos, además de no importar con quién tengas tu conexión a internet, solo tendrás que crear una cuenta de usuario y descargar la app de M+ para acceder a todo el contenido que tienen. Su catálogo cuenta con más de 80 canales de entretenimiento, deportes, actualidad y mucho más tanto nacionales como internacionales, además de series, documentales, programas y películas de todo tipo, incluso grandes estrenos y exclusivas como la de Sirat. Por no hablar de lo mejor del deporte, con el partido más destacado de cada jornada de Champions, así como la Euroliga, el tenis, el rugby y el pádel.

¿Y qué ofrece exactamente cada plan? En el plan Movistar Plus+ mensual tienes todo el catálogo de esta plataforma pagando una cuota de 9,99 € al mes. Además, permite que haya dos dispositivos reproduciendo contenido simultáneamente (ideal si sois varios en casa) y no tiene permanencia alguna. Puedes cancelarlo cuando quieras con total facilidad.

Suscríbete ya a Movistar Plus+ por solo 9,99€

Si prefieres algo más a largo plazo, tienes la opción de Movistar Plus+ anual. Esta suscripción incluye todas las ventajas del plan mensual y las prolonga durante todo un año, pero cuenta con otro extra bastante interesante: un ahorro de dos meses de suscripción.

Su precio es de 99,90 € al año, lo que significa que pagarás solo 10 meses y disfrutarás de 12 de suscripción. Y sin límites de contenido, ya que lo incluye absolutamente todo. Es la mejor opción para quienes quieren ahorrar en dinero sin ahorrar en prestaciones.

Si quieres descubrir el fenómeno que está causando furor entre la crítica internacional, y de paso disfrutar de tus series y películas favoritas, anímate. Empezarás con Sirat, pero acabarás disfrutando de mucho más.

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.