telecinco.es 22 SEP 2025 - 13:24h.

No hay teléfono mejor en calidad/precio. Cámara con lente profesional, autonomía de más de un día y diseño resistente y compacto por solo 246 €.

Los 10 mejores móviles baratos del 2024

Compartir







Encontrar un buen teléfono móvil en relación calidad/precio es difícil, pero, de vez en cuando surgen grandes ofertas como la del Redmi Note 14 Pro 5G. Este smartphone, que tiene prestaciones de gama alta como su procesador de 8 núcleos, sus 512 GB de memoria o su cámara de 200 MP, está rebajado a 246 € frente a los casi 419 € que suele costar, ¡y te va a sorprender!

Un teléfono pensado para quienes son exigentes con su terminal y buscan potencia, eficiencia, autonomía y versatilidad. Cumple en todo eso, con una pantalla Ultra AMOLED que luce de fábula, 12 GB de RAM y una batería que supera las 24 horas de autonomía. Si pasas mucho tiempo fuera de casa, utilizas mucho tu móvil o creas contenido, es ideal.

PUEDE INTERESARTE Los 10 mejores móviles baratos del 2024

¿Por qué lo recomendamos?

La cámara de 200 MP tiene estabilización óptica: graba vídeo y hace fotos con una calidad top.

Tiene 512 GB de memoria interna y 12 de RAM. Va sobrado para guardar lo que quieras.

Es resistente al agua y al polvo (certificación IP68).

La pantalla AMOLED se ve genial, con 120 Hz y visible bajo el sol.

Comprar en AliExpress por ( 418,60 ) 246,80 €

Redmi Note 14 Pro 5G

Que no te engañen ni el precio ni las 6,67 pulgadas de pantalla del Redmi Note 14 Pro 5G, porque su interior es toda una caja de sorpresas. Este móvil está pensado para quienes necesitan un buen teléfono a nivel profesional, como también para quienes buscan un dispositivo con una buena relación calidad/precio. Nada lo iguala con el precio que tiene, sobre todo por sus 120 Hz, su cámara profesional con estabilización óptica o su tecnología HDR10+ con Dolby Vision.

Todo se graba, se fotografía, se ve y se oye de fábula en este teléfono gracias a su genial pantalla AMOLED y su cámara de 200 MP. Además, está muy bien protegido con cristal Gorilla Glass Victus 2, y su batería supera las 24 horas de uso con holgura. Si pasas mucho tiempo fuera de casa y usas muchísimo tu teléfono, este es para ti.

Comprar en AliExpress por ( 418,60 ) 246,80 €

¿Qué opinan los usuarios?

La satisfacción con el Redmi Note 14 Pro 5G es prácticamente plena. Como podrás leer en las reseñas que hemos recopilado, los usuarios están especialmente contentos con su cámara, su memoria interna y su pantalla:

"La cámara es realmente muy buena, y también tiene mucho espacio interno. Para juegos, no es que sea genial, pero como ese no es mi objetivo, está bien."

"El teléfono es fantástico, todas las características de un modelo insignia a un precio muy asequible."

"Un teléfono muy bueno. Pantalla muy brillante incluso bajo pleno sol. Multitáctil Ok, funciona bien."

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.