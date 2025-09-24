Telecinco.es 24 SEP 2025 - 16:09h.

Google Discover acaba de estrenar una función que permite a los usuarios personalizar su experiencia y seguir a Telecinco para estar al día de todo nuestro contenido

Los usuarios puedan asegurarse de tener siempre las noticias de Telecinco al alcance de la mano

Google Discover es hoy una de las formas más accesibles y consolidadas para acceder a todo tipo de noticias y contenidos. Google está trabajando en una nueva funcionalidad que permitirá seguir medios digitales directamente desde el Discove. Su uso rápido e intuitivo y su capacidad para ‘leer’ y adaptarse a los intereses de los usuarios hacen de ello una herramienta muy útil para estar informado y al tanto de todo lo que ocurre. Más aún con las novedades que trae su última actualización, como la posibilidad de marcarle de forma directa nuestra preferencia y darle a ‘seguir’ a medios como Telecinco, Mediaset Infinity, Cuatro, Uppers, Divinitiy, ElDesmarque y el resto de canales de Mediaset.

Cómo hacerte seguidor de Telecinco.es en Google Discover

Es tan fácil como entrar en este enlace oficial de Google y pulsar el botón "Seguir":

Sígue a Telecinco en Google Discover

A partir de aquí, tu Discover ya sabrá que quieres estar al día de todo lo que publicamos. Dando un nuevo paso en la personalización de las noticias y publicaciones que se presentan en nuestro teléfono móvil, nuestra tableta u otro dispositivo, el usuario dispone de la opción de priorizar los contenidos que se muestran en la pantalla de Google Discover, por lo que ahora es más fácil que nunca no perderse ninguno de los contenidos de Telecinco.

Cómo seguir a Telecinco en Google Discover: paso a paso

La forma de seguir a Telecinco en Google Discover es muy sencilla y rápida. Basta con acceder a Google Discover, localizar cualquiera de sus contenidos y seguir a Telecinco desde ahí. Si en ese momento no apareciese ninguno, se puede buscar directamente ‘Telecinco’ en la barra de búsqueda de Google para seguirlo desde ahí. También se puede hacer a través de este enlace, o a través de los siguientes pasos ya con la nueva actualización de Google Discover en marcha:

Abre la aplicación de Google: en Android basta con deslizar la pantalla inicial a la derecha para acceder a Google Discove. En iOS, simplemente desde la app de Google.

Inicia sesión con una cuenta de Google. De este modo, se personaliza el ‘feed’ de noticias de la cuenta, es decir, qué tipo de contenidos veremos en pantalla según nuestros hábitos digitales de consumo.

Desplazarse por la pantalla y el ‘feed’ de noticias: será aquí donde aparezcan múltiples artículos, contenidos y publicaciones de distintos medios.

Localizar una noticia de Telecinco: en la parte superior derecha de la noticia o el contenido se mostrará el botón de ‘seguir’.

Seguir a Telecinco: pulsando ese botón Google Discover sabrá que el usuario tiene preferencia por contenidos del medio, priorizando su presencia en nuestro ‘feed’, haciendo que el usuario vea más noticias y publicaciones de Telecinco, especialmente si además se interactúa con el contenido, accediendo a él y pasando tiempo explorándolo e interactuando.

Para seguir al resto de canales de Mediaset, bastaría con replicar la fórmula. De este modo, Google Discover aprenderá todavía más y con cada uso de nuestras preferencias, centrando lo que vemos en la pantalla a lo que más se pueda ajustar a nuestros intereses y nuestras prioridades, ya sea de información o entretenimiento.

¿Por qué seguir a Telecinco en Google Discover?

Al pulsar el botón de seguir en nuestro perfil te aseguras el acceso a una mezcla única de actualidad, entretenimiento, reality y famosos. Serás el primero en recibir:

Toda la información y novedades sobre la actualidad, la política nacional e internacional, cultura y al momento y sin tener que buscar en Informativos Telecinco.

La última hora y los momentos más destacados de tus realities favoritos como Supervivientes All Stars o Gran Hermano.

Noticias, entrevistas especiales y primicias de tus famosos favoritos en Outdoor y Fiesta.

Todas las tertulias de la crónica social y política en El programa de Ana Rosa o La mirada crítica.

No te pierdas las útlimas novedades sobre cocina y recetas en Gastro, y todo el contenido pensado para esa generación boomer en Uppers.

Contenido audiovisual y enlaces a nuestras redes sociales.

¿Qué es Google Discover?

Si tienes un teléfono Android seguramente ya sepas qué es Google Discover. Incluso sin saber que se llama así. Fundamentalmente porque en sus dispositivos basta con deslizar el dedo hacia la derecha para que salga la pantalla con una sucesión de titulares y noticias, algo que se conoce técnicamente como ‘feed’. Es ahí donde entran y se muestran contenidos que el algoritmo de Google asocia a tus intereses en función de tu comportamiento como usuario y tu consumo digital en sus distintos servicios y plataformas. Lo que buscas en la web, en herramientas como YouTube, etc. (asociándose a la cuenta utilizada), determina qué información y qué medios te va a ir mostrando.

Por eso, introducir la posibilidad de seguir directamente a un medio de confianza o interés aporta un plus de configuración y un extra para que el usuario aporte precisión en cuáles son sus gustos y qué es lo que quiere ver exactamente.

Seguir a Telecinco, en este sentido, hará que en ese ‘feed’, es decir, en la pantalla de nuestro dispositivo en Google Discover, aparezcan más noticias y contenidos del medio, y especialmente si además interactuamos con ello, entrando en las noticias, leyéndolas e interactuando.

Por su parte, en los dispositivos iOS, Google Discover también es fácilmente accesible desde la propia aplicación de Google, desde donde se integra de la misma forma que en Android.

Google Discover y el ‘follow’ a Telecinco trae mucho más que noticias

Además, la nueva actualización no solo presenta noticias, sino que además añade otro plus de integración de contenidos en Google Discover con una fuerte presencia de publicaciones también en redes sociales, como X, Instagram o YouTube Shorts, algo que refuerza esa idea de tener en un único espacio todo el contenido que nos puede interesar y que queremos ver.

Por ello, seguir a Telecinco y los canales de Mediaset ayudará al usuario a tener a su alcance todo ese universo en sus dispositivos y reducir además la presencia de otros contenidos que puedan mostrarse en Google Discover que no sean verdaderamente de su interés.