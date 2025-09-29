5 chollazos de PcComponentes para montar tu propio ordenador gaming: ¡descuentos de hasta el 60%!

telecinco.es 29 SEP 2025 - 13:45h.

Ahorra 550 € y móntate un setup gamer que te acompañará durante años con esta selección de ofertas que te traemos de los Días Naranjas de PcComponentes.

Ni el Buscaminas, ni Minecraft, te funcionan ya bien. Estás buscando renovar tu ordenador y quieres evitar pagar los precios altísimos que tienen las piezas más top para PC gamers. Por suerte para ti, los Días Naranjas de PcComponentes acaban de comenzar y, hasta el 12 de octubre, tienen descuentazos de hasta el 60% en todo su catálogo.

No importan las marcas, ni tampoco los tipos de productos: todo está rebajado y lleno de ofertas flash. Por eso, hemos aprovechado para ayudarte a renovar tu ordenador y montarte ese PC Gaming que llevas tiempo queriendo tener. ¿Cómo? Con una selección de ofertas en los mejores componentes calidad/precio para tu nuevo equipo.

Placa base, procesador, tarjeta gráfica, memoria RAM y SSD. Ese quinteto de piezas esenciales para todo buen ordenador es el que hemos reunido aquí, con marcas como MSI, AMD y Forgeon para que disfrutes de una relación entre calidad y precio indiscutible, y para que ahorres hasta 550 € montando tu nuevo setup gamer. No te van a faltar ni potencia ni ahorro, como tampoco facilidades para disfrutar de los grandes lanzamientos de videojuegos con la calidad y rendimiento que mereces.

Los Días Naranjas de PcComponentes no solo traen el mejor precio en accesorios de ordenadores, también las mejores ofertas en smart TV, monitores, smartphones, para que renueves tus dispositivos.

El corazón de todo buen equipo gamer es la placa base, y la MSI MPG B550 Gaming Plus es justo lo que necesita tu nueva máquina. Compatible con los procesadores AMD Ryzen más modernos (socket AM4) y con RAM DDR4, te permite usar los componentes más top para que no te falten ni velocidad, ni rendimiento, ni estabilidad. Además, cuenta con un buen sistema térmico para evitar sobrecalentamientos, ranuras para discos duros SSD M.2, 15 puertos USB y sistema para potenciar el sonido. Lo tiene todo.

Comprar en PcComponentes por ( 169,90 ) 110,90 €

Ahora es el momento de ver la otra pieza central de un ordenador: su CPU. Para este setup hemos escogido el procesador AMD Ryzen 7 9800X3D. Y es que sus 8 núcleos, 16 hilos y su velocidad máxima de hasta 5,2 GHz hacen que cualquier juego o programa se mueva como la seda. Es potente, tiene un consumo muy bien medido que evita sobrecalentamientos y, además, una caché de hasta 96 MB, lo que toda a todo el equipo de una agilidad increíble. Hasta los juegos más exigentes se rinden a sus pies.

Comprar en PcComponentes por ( 749,99 ) 494,90 €

Cerramos el triángulo principal de todo buen ordenador gamer con la tarjeta gráfica. La escogida para este setup es una de las que tiene la mejor relación calidad/precio del mercado y ahora con más de 60€ de descuento en PcComponentes: la GeForce RTX 5060 Ti OC Edition. Una "bestia" del gaming con IA que cuenta con 8 GB de memoria dedicada y es compatible con Ray-Tracing y el moderno DLSS4. Viene con una configuración especial que la hace mucho más rápida que cualquier otro modelo de la misma gama, y compatibilidad con la tecnología más avanzada de NVIDIA, que puede duplicar y hasta triplicar los FPS de cualquier juego sin perder calidad. Puede con absolutamente todo lo que le eches.

Comprar en PcComponentes por ( 459,99 ) 394,90 €

Ahora toca mirar fuera de este triángulo principal, y la memoria RAM tampoco puede quedarse atrás. En este caso, la RAM Forgeon Cyclone Plus V2 no te va a decepcionar. Es un pack de dos módulos de 16 GB con el que contarás con 32 GB de memoria a velocidad de 3200 MHz. Cada módulo cuenta con una cobertura metálica perfecta para disipar el calor, y ambos se combinan para disparar la velocidad y eficiencia de tu ordenador. Por más programas y pestañas que abras, nunca se saturará. Incluso si te dedicas a editar vídeo. Consíguelo por 40€ menos en las ofertas de Días Naranjas solo hasta el 12 de octubre.

Comprar en PcComponentes por ( 109,99 ) 69,95 €

Por muy buen equipo que tengas, ¿dónde vas a instalar tus juegos si no tienes un disco duro? En este punto es donde entra el disco duro SSD Forgeon Nimbus PRO en oferta en PcComponentes, un modelo con 1 TB de espacio que utiliza la tecnología M.2. Es decir, que es capaz de grabar una película entera en menos de 5 segundos con sus 7400 MB por segundo de velocidad. Es tan fino que parece imposible, y tan veloz que hará que tu PC gamer vuele aún más.

Comprar en PcComponentes por ( 99,99 ) 64,95 €

Si no quieres complicarte montando y desmontando piezas para tu PC gamer, también puedes probar a comprar un portátil para jugar. No te ofrecerá la misma potencia, pero sí te ofrecerá un extra de movilidad y libertad impensable con cualquier torre de ordenador.

Si quieres, puedes echar un vistazo aquí mismo a las mejores ofertas en portátiles de los Días Naranjas de PcComponentes. Tienes descuentos de hasta el 60% en grandes marcas, con diseños ligeros y resistentes pensados para trabajar o jugar donde quieras. O donde necesites.

Preguntas frecuentes

Con tanta oferta, seguro que te asaltan las dudas. Aquí vamos a responder a las preguntas más frecuentes para que no tengas ni un solo problema con tus compras.

¿Es posible financiar la compra?

Por supuesto que sí. PcComponentes ofrece la posibilidad de financiar tus compras en un plazo de hasta 24 meses sin intereses, con un TAE del 9,54% solo en comprar superiores a los 288 €. Si no quieres pagarlo todo de sopetón, esta opción te da mucha flexibilidad.

¿Pueden variar los precios?

Es habitual que los precios fluctúen en épocas de ofertas como los Días Naranjas. De hecho, te recomendamos que eches un vistazo a la sección de Ofertas Flash porque cada día surgen nuevas oportunidades para comprar más barato. Es posible que encuentre algún otro componente similar por menos dinero, ¡así que aprovecha!

¿Cómo instalo todo el software?

Si es la primera vez que te enfrentas a la instalación de un setup desde cero, PcComponentes cuenta con varios servicios de puesta a punto que son muy útiles. Tienen un servicio de soporte para instalación de software que te ayuda en todo momento, desde la instalación del sistema operativo hasta drivers y demás.