Aprovecha los Días Naranjas de PcComponentes para renovar tu lavadora con esta de Bosch que está rebajadísima

La Bosch WUU28T63ES combina silencio, eficiencia y programas versátiles para adaptarse a cualquier tipo de colada

Hacer la colada es una de esas tareas inevitables, pero lo que sí puedes decidir es cómo afrontarla, con ruidos, consumo excesivo de agua y resultados justitos, o con una lavadora que lo hace todo de forma más eficiente, silenciosa y cuidando tus prendas. Eso es precisamente lo que ofrece la Bosch WUU28T63ES, un modelo de carga frontal con motor EcoSilence que, como su propio nombre indica, está diseñado para trabajar casi sin que lo notes. Con garantía de 10 años en el motor y programas pensados para todo tipo de tejidos, se convierte en una inversión de largo recorrido.

Lo mejor de todo es que ahora puedes conseguirla por mucho menos durante los Días Naranjas de PcComponentes (hasta el 12 de octubre), el evento en el que la tienda aplica rebajas de hasta un 60% en tecnología, electrodomésticos y productos para el hogar. Además, con sus ofertas flash de 24 horas, algunos artículos se agotan en cuestión de horas, y esta lavadora es uno de esos modelos que siempre triunfan cuando bajan de precio.

Lo que más nos gusta de la Bosch WUU28T63ES

Motor EcoSilence con 10 años de garantía : silencioso y duradero.

: silencioso y duradero. Clase de eficiencia energética A : consume menos energía en cada ciclo.

: consume menos energía en cada ciclo. ActiveWater Plus : ajusta el uso de agua según carga y tejido.

: ajusta el uso de agua según carga y tejido. Tambor VarioDrum : cuida hasta las prendas más delicadas.

: cuida hasta las prendas más delicadas. Hygiene Plus : elimina el 99,99% de gérmenes incluso a baja temperatura.

: elimina el 99,99% de gérmenes incluso a baja temperatura. SpeedPerfect: reduce tiempos hasta en un 65% con mismos resultados.

reduce tiempos hasta en un 65% con mismos resultados. Función Pausa+Carga : añade prendas olvidadas incluso con el ciclo en marcha.

: añade prendas olvidadas incluso con el ciclo en marcha. Programas rápidos de 15 y 30 minutos para coladas ligeras.

Lo mejor de la Bosch WUU28T63ES

La Bosch WUU28T63ES está pensada para quienes quieren algo más que una lavadora convencional. Su motor EcoSilence sin escobillas reduce el desgaste, ahorra energía y hace tan poco ruido que apenas notarás que está funcionando (71 dB en centrifugado). Esto significa que puedes poner la colada a cualquier hora del día sin molestar.

Uno de sus puntos fuertes es la tecnología ActiveWater Plus, que ajusta automáticamente la cantidad de agua al tipo de ropa y a la carga. Así, no desperdicias ni una gota más de lo necesario. Además, el tambor VarioDrum con diseño en forma de gota mueve las prendas con suavidad o con intensidad según el programa elegido, lo que garantiza limpieza profunda sin dañar tejidos delicados.

Para quienes buscan higiene extra, el programa Hygiene Plus mantiene la temperatura constante y añade un enjuague adicional, eliminando gérmenes y ácaros con eficacia incluso a 40ºC. Y si lo que necesitas es rapidez, la función SpeedPerfect reduce el tiempo de los ciclos hasta en un 65% sin comprometer el resultado.

Además, cuenta con Pausa+Carga, que permite abrir la puerta y añadir una prenda olvidada, y con programas cortos de 15 o 30 minutos ideales para ropa poco sucia o de uso diario.

¿Para quién es esta lavadora Bosch?

La Bosch WUU28T63ES es ideal para familias que necesitan una lavadora resistente y silenciosa, para hogares donde se valoran el ahorro de agua y energía, y para quienes buscan una higiene total sin complicarse con programas complejos. Y si tienes niños pequeños, alergias o mascotas, el programa Hygiene Plus te asegura un nivel extra de limpieza y desinfección en cada colada.

Preguntas frecuentes sobre la Bosch WUU28T63ES

Seguro que te han surgido algunas duda, así que, a continuación, resolvemos las más frecuentes.

¿Es realmente silenciosa?

Sí, gracias al motor EcoSilence sin escobillas, emite menos ruido y vibraciones que una lavadora convencional.

¿Cuánta ropa cabe en cada ciclo?

Tiene capacidad para hasta 8 kg de ropa, suficiente para familias de 3 - 4 personas.

¿Qué pasa si me olvido de meter una prenda?

Con la función Pausa+Carga puedes detener el ciclo y añadirla sin problema, siempre que la temperatura del agua no supere los 50ºC.

¿Cuánto tarda en lavar con SpeedPerfect?

Por ejemplo, con el programa Mix más SpeedPerfect puedes lavar 4 kg de ropa variada en solo 46 minutos.

¿Elimina gérmenes o ácaros?

Sí, el programa Hygiene Plus mantiene la temperatura estable y añade un enjuague adicional para garantizar una limpieza higiénica certificada.

¿Gasta mucha agua o energía?

No. Consume 46 kWh y 47 litros por ciclo estándar gracias a su clase energética A y ActiveWater Plus.

Invertir en una lavadora de calidad no es un gasto, es una forma de ahorrar tiempo, energía y esfuerzo durante años. Y ahora, con las rebajas de los Días Naranjas de PcComponentes, puedes conseguirla a un precio mucho más bajo que el habitual con el descuento del 28%. Eso sí, las promociones tienen fecha de caducidad y algunas unidades se agotan en horas.

