Consigue un 20% de reembolso comprando en AliExpress: ¡solo durante el 6 y 7 de octubre!

telecinco.es 06 OCT 2025 - 11:28h.

Durante los días 6 y 7 de octubre, AliExpress te devuelve el 20% de tus compras en concepto de cashback. ¡Compatible también con los cupones descuento!

AliExpress, como cada inicio de mes, ha lanzado ya sus ofertas del Choice Day con descuentos de hasta el 60% en tecnología, moda, hogar, informática, belleza, grandes y pequeños electrodomésticos... Y si ya de por sí son potentes, acaban de lanzar también una promoción con Beruby que te devuelve un 20% de tus compras en cashback.

El cashback de AliExpress se aplica a todos los productos rebajados durante el Choice Day y en las compras que hagas los días 6 y 7 de octubre. Por ejemplo, si compras un producto de 100€, recuperarás 20€ (hasta un máximo de 23€); y lo mejor es que aplica a cada producto de forma individual y no a todo el carrito. A continuación, te contamos cómo activar el cashback de AliExpress paso a paso.

Cómo funciona el cashback de AliExpress

Ahora mismo, AliExpress tiene una amplia selección de productos rebajados de todas las categorías durante el Choice Day. Si quieres aprovechar también el cashback, estos son los pasos a seguir:

Regístrate en Beruby aquí (es gratis). Accede a AliExpress desde el enlace que encontrarás en Beruby. Haz tu compra como harías normalmente durante los días 6 y 7 de octubre. Cuando se valide la compra, recibirás el 20% del precio final del producto en tu cuenta de Beruby. Podrás transferirlo a tu cuenta bancaria o cuenta de PayPal.

Pero ojo, en AliExpress el 20% de reembolso solo estará disponible en las compras que hagas durante los días 6 y 7 de octubre. Así que si tienes algún capricho en el radar, aprovecha ahora para recuperar una parte del precio final que pagues.

Códigos descuento de AliExpress en octubre

Por supuesto, también están activos los códigos descuento AliExpress en octubre. Son válidos para aplicar a los artículos ya rebajados en el Choice Day y, por supuesto, compatibles con el cashback del 20%. Toma nota y no te olvides de aplicarlos en el carrito antes de finalizar la compra:

ESCD02 : 2€ de descuento en compras mínimas de 15€

: 2€ de descuento en compras mínimas de 15€ ESCD04 : 4€ de descuento en compras mínimas de 29€

: 4€ de descuento en compras mínimas de 29€ ESCD15 : 15€ de descuento en compras mínimas de 109€

: 15€ de descuento en compras mínimas de 109€ ESCD20 : 20€ de descuento en compras mínimas de 159€

: 20€ de descuento en compras mínimas de 159€ ESCD35 : 35€ de descuento en compras mínimas de 279€

: 35€ de descuento en compras mínimas de 279€ ESCD50 : 50€ de descuento en compras mínimas de 389€

: 50€ de descuento en compras mínimas de 389€ ESCD65 : 65€ de descuento en compras mínimas de 529€

: 65€ de descuento en compras mínimas de 529€ ESCD75: 75€ de descuento en compras mínimas de 659€

4 chollos con descuento en AliExpress octubre 2025

Hemos fichado 4 chollos que merecen mucho la pena y que entran dentro de los mejores descuentos en AliExpress durante octubre 2025. Recuerda aplicar los cupones descuento y activar ya tu cashback para recuperar parte del dinero de tus compras.

Si estás pensando en renovar tu smartphone, este Xiaomi POCO es uno de los más completos de gama media. Está equipado con el procesador Snapdragon 8s Gen 4 con un rendimiento sobresaliente en cualquier tarea. Uno de sus puntos fuertes es la batería de 6.500 mAh y carga rápida HyperCharge de 90W para poder dejar el cargador en casa.

Acompaña su cámara Sony de 50 MP con estabilización óptica (OIS), una característica top propia de modelos de gama alta. Añádelo al carrito ahora, aplica el cupón descuento ESCD35 para ahorrar 35€ sobre el precio ya rebajado y activa tu cashback para recibir un reembolso de 23€ (cashback máximo).

El Choice Day de AliExpress tiene ofertas muy top en smartwatches, como en este Samsung Galaxy Watch7. Con el cupón descuento AliExpress ESCD15, te puedes ahorrar 15€ sobre el precio ya rebajado. Además, recibirás en tu cuenta de Beruby 23€ de cashback.

Este reloj inteligente es como tener un asistente personal 24/7, porque incluye funciones como Energy Score (puntuación de energía), monitorización del sueño, la frecuencia cardíaca, Sleep Tracking (puntuación diaria de sueño) y consejos personalizados para mejorar tus hábitos. Es resistente al agua, viene con un procesador 3NM y una batería optimizada.

Cuando descubras el robot aspirador JONR P20 Pro, te vas a preguntar por qué no lleva años formando parte de tu vida. Tiene un diseño muy práctico con un brazo extensible que llega muy bien hasta los bordes y esquinas para cubrir hasta el 99% de los rincones. Es una estación de limpieza todo en uno con 8.000 Pa de succión, recoge automáticamente el polvo, limpia la mopa y seca con aire caliente.

Además, lo puedes controlar fácilmente desde una app móvil. Cuando lo añadas al carrito (durante los días 6 y 7 de octubre), aplica el cupón descuento ESCD20 para ahorrarte 20€ sobre el precio ya rebajado. Además, con la compra de este producto también consigues los 23€ de cashback máximo.

Por último, esta tablet Xiaomi tiene uno de los mejores descuentos de AliExpress en octubre de 2025. Si quieres un diseño versátil y todoterreno que puedas utilizar para trabajar, estudiar, entretenimiento y como dispositivo familiar, este es perfecto. Está impulsada por el procesador Snapdragon 7+ Gen 3 y equipada con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno.

La tablet también destaca por tener una batería de 8850 mAh con carga rápida HyperCharge de 45 W para llegar al 100% en poco más de 1 hora y media. Aplica también el código descuento ESCD20 para obtener 20€ de descuento y activa el cashback para recuperar 23€ en tu cuenta de Beruby.

Preguntas frecuentes

Consulta a continuación las preguntas más frecuentes sobre el cashback de AliExpress, cómo funciona y cómo aprovecharlo.

¿Qué es el cashback de AliExpress con Beruby?

El cashback es un reembolso del 20% del precio de cada producto que compres durante los días 6 y 7 de octubre en AliExpress. El dinero que recibas se acumulará en tu cuenta de Beruby.

¿Cómo se activa el cashback en AliExpress?

Para activar el cashback solo tienes que registrarte en Beruby, acceder a AliExpress desde un enlace dentro de la app y realizar tu compra durante las 48 horas que dura la promoción.

¿Cuál es el límite máximo de cashback por producto?

El reembolso máximo que puedes recibir por producto es de 23€. La gran ventaja es que se aplica a todos los productos de tu carrito de forma individual.

¿Los códigos descuento de AliExpress son compatibles con el cashback?

Claro que sí. Los cupones descuento AliExpress de octubre 2025 se pueden aplicar a los productos rebajados y el cashback se calcula sobre el precio final tras aplicar todos los códigos. Así, ahorrarás mucho más en cada compra.

¿Cuánto tarda en aparecer el cashback en mi cuenta?

En cuanto se valide la compra por parte de AliExpress, suele tardar entre 2 y 5 días laborables.

¿Y si compro varios productos a la vez?

El cashback se calcula por producto de manera individual? Si compras, por ejemplo, 4 productos de 100€ cada uno, recibirás 20€ de reembolso por cada artículo, siempre respetando el tope máximo de 23€ por artículo.

¿Sabías que podías conseguir un cashback en AliExpress de manera tan sencilla? Aprovecha los días 6 y 7 de octubre para hacer tus compras, activa ya tu cashback en Beruby y no te olvides de aplicar los cupones descuento en el carrito. ¡Ahorrarás por todas partes!

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.