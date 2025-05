Gemma Mengual, en conversación con Ángeles Blanco, muestra el lado desconocido de la natación sincronizada más allá de los títulos

Es la protagonista del primer episodio de Cangrejos Albinos, un formato creado por los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote en colaboración con Mediaset España

Bajo la luz tenue y envolvente del auditorio de los Jameos del Agua, en la isla de Lanzarote, la exnadadora olímpica Gemma Mengual se ha abierto en canal en el primer episodio de 'Cangrejos Albinos', un espacio conducido por la presentadora de Informativos Telecinco Ángeles Blanco y creado por los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote en colaboración con Mediaset España.

El nombre 'Cangrejos Albinos' surge de los pequeños crustáceos ciegos y albinos que habitan en Jameos del Agua. Y es gracias a esa inspiración con la que nace la apuesta de charlar con grandes figuras del pensamiento, el arte, la ciencia y la cultura contemporánea como lo es Mengual.

En su encuentro, titulado 'Respirar bajo el agua', la conversación ahonda en la vida de una mujer que no solo ha conquistado podios y se ha convertido en un referente español de la natación sincronizada, sino también en el lado desconocido de su profesión más allá de los títulos.

Los sacrificios de la natación sincronizada

Durante años, Mengual ha sido sinónimo de excelencia y elegancia en el agua. Su carrera como nadadora olímpica la llevó a los más altos niveles del deporte internacional. Sin embargo, en esta charla no se ha centrado solo en las medallas ni ha repasado sus récords. Se ha centrado en su historia marcada por el sacrificio, la soledad y el esfuerzo invisible que hay detrás de cada minuto de gloria.

Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista llega cuando la deportista recuerda su infancia. A los diez años, mientras la mayoría de niñas jugaban al salir del colegio, ella regresaba a casa completamente agotada tras interminables jornadas de entrenamiento. "Yo recuerdo llegar rota a casa con 10 años", se ha sincerado. Y es que la intensidad de la disciplina, el nivel de autoexigencia y la constante presión por rendir eran ya, desde entonces, una realidad en su día a día.

No sabes lo que se sufre con este deporte

La exnadadora ha señalado que desde muy joven entendió que no bastaba con flotar o moverse con gracia. Sino que el éxito en la natación sincronizada se mide al segundo, que cada gesto está cronometrado y cada movimiento coreografiado con precisión milimétrica. Y, lo más difícil de todo, cada rutina se ejecuta bajo el agua, en apnea.

"No sabes lo que se sufre con este deporte, es muy duro físicamente", cuenta. "Todo el rato que estamos boca abajo no respiramos, y cuando podemos hacerlo estamos a mil cosas, y no paras, contando con la coordinación, repetición, compromiso con tus compañeras, mucha concentración... Te ahogas mucho, es horrible", añade.

Un deporte que busca "la perfección"

Mengual espeta a Blanco que el más mínimo error puede arruinar años de preparación, y que cada movimiento "va con números, menos los solos que vas con la música, todas las coreografías van con número, hasta las volteretas, porque es natación sincronizada, y necesitas una capacidad increíble para poder hacer todo. Por eso es un deporte que necesita tantas horas, porque se busca la perfección".

Asegura que pocas personas ajenas al deporte logran comprender la brutal exigencia que implica esta práctica, donde no hay margen para el error. Ella se retiró de este deporte de élite en 2012, aunque no del mundo acuático.

Ahora, además de contar con su propio restaurante, busca la conciliación familiar en esta profesión y trabaja con jóvenes promesas, enseñándoles no solo a nadar o a competir, sino también a cuidarse y a escuchar su cuerpo.

De este modo, Gemma Mengual, con la complicidad serena de Ángeles Blanco, ha logrado sumergir al espectador en las profundidades de este deporte y mostrar que incluso las campeonas necesitan respirar.

Próximos encuentros

La programación continuará el sábado 28 de junio con Ángel León, chef con tres estrellas Michelin y pionero en la investigación marina, que protagonizará la charla Cocinar el mar, centrada en sostenibilidad, innovación gastronómica y creatividad sin límites.

El sábado 6 de septiembre, el periodista Iñaki Gabilondo ofrecerá 'La palabra que queda', un encuentro sobre lenguaje, memoria, compromiso y verdad, basado en su experiencia como una de las voces más influyentes del periodismo español.

El ciclo culminará el sábado 25 de octubre con Elsa Punset, filósofa, divulgadora y experta en inteligencia emocional, que abordará en Educar las emociones la necesidad de construir espacios más empáticos desde la educación y el bienestar.