El auditorio de los Jameos del Agua, en la isla de Lanzarote, ha sido escenario de una charla con el periodista Iñaki Gabilondo en la que el veterano periodista ha desgranado su opinión sobre el mundo del periodismo hoy, en un espacio conducido por la presentadora de Informativos Telecinco Ángeles Blanco y creado por los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote en colaboración con Mediaset España.

El periodista Iñaki Gabilondo es el protagonista del tercer encuentro de 'Cangrejos Albinos', que se puede ver en Mediaset Infinity. Iñaki Gabilondo ofrece 'La palabra que queda', en un encuentro sobre lenguaje, memoria, compromiso y verdad, basado en su experiencia como una de las voces más influyentes del periodismo español.

El nombre 'Cangrejos Albinos' surge de los pequeños crustáceos ciegos y albinos que habitan en Jameos del Agua. Y es gracias a esa inspiración con la que nació la apuesta de charlar con grandes figuras del pensamiento, el arte, la ciencia y la cultura contemporánea como lo es Iñaki Gabilondo.

Y pocos mejores que él para hablar a los jóvenes periodistas sobre una profesión que cambia a marchas forzadas, que ha obligado a todos a modernizarse y en la que las formas de llegar al lector u oyente no han parado de evolucionar. Eso en un mundo en el que la desinformación está alcanzando niveles graves, la confianza en los medios se desvanece y los expertos ya no se tienen como referentes claros.

En este contexto, Gabilondo considera que "como no se puede saber lo que puede pasar en la vida... yo he pasado 27 etapas diferentes. Lo que está pasando, está pasando, pero les diría algo que les va a valer. Lo primero, que les importe la gente y que sepan cómo vive la gente. Les digo a los estudiantes, viajar, leer, iros al mercado, al hospital, a los juicios, a un barrio de gitanos...".

Su consejo es "conocer la vida de la gente, porque hay demasiadas personas que han pasado la vida en un barrio, cerca del colegio y que no se han movido de ahí, se ha creído que entender algo es viajar... viajar primero por vuestra tierra, conocer cómo vive la gente que no es como vosotros. Eso te va a servir siempre, que te importe la gente y que sepas un poco mejor qué le pasa".

La situación actual del periodismo

En relación al periodismo actual, Iñaki Gabilondo considera que "hay mil periodismos, se está haciendo el peor y el mejor periodismo que he conocido en mi vida. Periodismo es lo que hace un periódico grande y acreditado o mucha gente suelta aquí allá con iniciativas pequeñas".

En medio de este viaje, el periodista es rotundo. "Yo no he conocido mayor inmundicia periodística que la que ahora se conoce, el lodazal en la que se está convirtiendo la información da asco". Para Gabilondo, el problema es que "las fake news ahora son industrias organizadas para llenar todo de basura y al tiempo se hacen cosas magníficas. Nunca ha habido una época más excitante para hacer periodismo ni una época peor para vivir del periodismo". Al menos hay una luz al final del túnel: "La gente ha detectado la necesidad del periodismo".

Gabilondo usa una metáfora para definir el momento en el que está inmerso el periodismo, tan enfrentado hoy como la política. "En tiempos de inundación, lo primero que escasea es el agua potable y eso ocurre en la información. La clave está en establecer yacimientos de agua informativa potable. La gente ha descubierto, las 'fake news , las mentiras. que nadie se fía de nadie, todo está lleno de parcialidad, de enconamiento".

Por eso Gabilondo cree que "la gente busca agua informativa potable que tendrá este color, pero toda misión ahora es acreditarse ante la población como gente con un color legítimo ideológico, pero que venda agua informativa potable. El que lo consiga sobrevivirá. El que haya acreditado su solvencia estará a salvo. Ahora estamos tratando de construir esos pozos de agua informativa potable".

Próximo encuentro en 'Cangrejos Albinos'

Tras Iñaki Gabilondo, el sábado 25 de octubre, el ciclo culminará con Elsa Punset, filósofa, divulgadora y experta en inteligencia emocional, que abordará en 'Educar las emociones' la necesidad de construir espacios más empáticos desde la educación y el bienestar.