El mejor teléfono de Apple en calidad/precio tiene un descuentazo de más de 180 €: ¡Chollazo del iPhone 16!

Cámara Fusión de 48 MP, Apple Intelligence, autonomía para un día entero y un chip que puede con todo. El iPhone 16 no decepciona, y más a ese precio.

Quieres cambiar de móvil, quieres dar el salto a Apple y no te quieres gastar una fortuna. No se hable más, quieres lo que ofrece el iPhone 16. Es uno de los últimos teléfonos de Apple, con USB-C, Apple Intelligence, cámara de 48 MP, 128 GB de memoria, y lo mejor, un descuentazo de más de 180 €.

Un teléfono móvil de 6,1 pulgadas, perfecto para ir en el bolsillo y hacer fotos y vídeos con una calidad profesional. No falla en nada, y menos en potencia y autonomía. Seas profesional, estudiasnte o alguien que solo quiere un teléfono para su día a día, te va a enamorar.

¿Por qué lo recomendamos?

La pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, que se ve genial en cualquier parte.

El chip A18 es potentísimo, mueve hasta juegos top y apenas consume batería.

La Cámara Fusion de 48 MP da unos resultados de cine.

La batería aguanta hasta 22 horas de uso y es compatible con MagSafe.

Comprar en AliExpress por ( 959 ) 775,03 €

iPhone 16

Potencia con eficiencia, precisión y un diseño refinado. Eso es lo que el iPhone 16 pone sobre la mesa con su Chip A18 y su Cámara Fusión, que son sus dos principales encantos. No hay ni app ni toma que se le resista, graba vídeo a 4K con una calidad de cine y, además, viene con 128 GB de memoria para que puedas guardar de todo. Todo esto, con el último iOS para que la IA de Apple te pueda hacer el día a día más fácil.

Es un teléfono compacto, con pantalla de 6,1 pulgadas Super Retina, con funciones de Audio Inteligente y el botón Acción que te da infinidad de accesos rápidos. Un móvil pensado para el día a día y que te va a encantar, sobre todo si eres creador de contenido. No tiene rival.

Comprar en AliExpress por ( 959 ) 775,03 €

¿Tiene buenas reseñas?

Las reseñas que tiene el iPhone 16 son extremadamente positivas ya que, como teléfono, no falla en ningún frente. Su potencia, su autonomía, la calidad de sonido y su diseño son lo que más destacan, como puedes ver a continuación:

"Funciona muy bien el sonido de llamadas, se escucha perfectamente sin ponerlo al tope. Me a gustado lo del magsafe, llevar el powerbank pegado y sin cables es muy comodo."

"El iPhone es un producto muy trabajado, como de costumbre funciona todo sin problemas y destila calidad. Es el “básico” pero creo que no es necesario más, aunque el resto de la gama tiene algunas mejoras, con éste se puede hacer de todo."

"El iPhone 16 es simplemente increíble. Su diseño sigue la línea elegante y minimalista de Apple, pero con mejoras en ergonomía y resistencia. La pantalla tiene una calidad impresionante."

