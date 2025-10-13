telecinco.es 13 OCT 2025 - 18:19h.

Según datos de Nestlé, el 56% de los españoles eligen alimentos y productos que sean más respetuosos con el planeta

Recetas, consejos y menús: todo lo que necesitas saber para lograr una dieta equilibrada con el ‘Veggie Plato’

Más de la mitad de los españoles piensan bien a la hora de decidir qué consumen, y una de las mayores preocupaciones en este aspecto es que estos alimentos sean lo más saludables posible y, además, respetuosos con el medioambiente. También ha caído el consumo de carne, pues el 25 % que incluía carne en la comida del mediodía muy a menudo, hoy la evita. No obstante, un tercio de ellos reconoce que es difícil llevar una alimentación más sostenible con el planeta.

Es por eso que Nestlé ha diseñado ‘Veggie Plato’, una herramienta para ayudar a aquellas personas que buscan comer “más verde” de forma equilibrada. “La utilizamos para incorporar alimentos vegetales dentro de un plato para conseguir una alimentación variada y equilibrada”, explicaba Carolina Muro, responsable de Relaciones Institucionales de Nestlé España. Además, ha remarcado la necesidad de llevar una dieta saludable y no olvidarnos de “cuidar el planeta” como parte fundamental de sus objetivos.

Recomendaciones, recetas y consejos

El ‘Veggie Plato’ Nestlé cuenta con el respaldo científico por la Academia Española de Nutrición y Dietética española e incluye una guía con recomendaciones nutricionales y consejos para aquellas personas que buscan aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal de forma equilibrada.

Puedes acceder de manera gratuita a recetas deliciosas, menús equilibrados y respetuosos con el medioambiente y consejos para ponerlos en práctica con el ‘Veggie Plato’ a través de su página web.

En definitiva, comer de manera saludable y respetuosa con el planeta es ahora más fácil que nunca con el ‘Veggie Plato Nestlé’.