Detenido un hombre acusado de asesinar a su mujer en Olvera, Cádiz

CádizUna mujer de 58 años ha sido asesinada esta madrugada en la localidad gaditana de Olvera y su marido, de 60 años, ha sido detenido, han informado fuentes de la Guardia Civil. La mujer fue hallada muerta esta madrugada en su domicilio, en el que también fue detenido su marido.

Según ha detallado la Benemérita en un mensaje difundido a los medios, han recibido un aviso del Servicio de Emergencias 112, momento en el que se ha personado la patrulla de la Guardia Civil, que ha confirmado los hechos y ha localizado a su cónyuge de 60 años, con el que estaba conviviendo en su domicilio.

No había denuncias previas por violencia de género

La Guardia Civil de Cádiz activó el protocolo judicial para casos de violencia de género y trasladó al lugar a la Jueza de Guardia, el médico forense y el Equipo Territorial de Policía Judicial, al tiempo que se ha procedido a la detención de su cónyuge como autor de un delito de violencia de género. El hombre no tenía denuncias previas por delitos de violencia de género.

En el caso de confirmarse, se trataría del segundo caso por violencia machista en Andalucía, tras el ocurrido el pasado 4 de enero en la localidad jiennense de Quesada.

Ayuda contra la violencia de género

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.