Got Talent 10 ENE 2026 - 23:30h.

Daniella, la hija de Paula Echevarría y David Bustamante, se encuentra entre el público de 'Got Talent'

El tiktoker Hermoti sorprende en las audiciones de 'Got Talent España' imitando a David Bustamante

Compartir







Cuando Daniella, la hija de Paula Echevarría y David Bustamante ha acompañado a su madre a las audiciones de ‘Got Talent España’, no se imaginaba que sería protagonista de un momentazo que ha tenido lugar cuando Dani Morales, popularmente conocido en redes sociales como Hermoti, se ha presentado a las audiciones de la undécima temporada de ‘Got Talent’ para imitar a su padre.

Y es que Hermoti deleita a sus miles de seguidores en redes sociales con sus imitaciones, pero ¿cómo irá sobre el escenario y ante los jueces? Como imitador, Hermoti confiesa lo orgulloso que está de actuar ante Carlos Latre, a quien admira profundamente. Nada más salir al escenario, muchos son quienes le reconocen, aunque decide presentarse como actor, actor de doblaje, cantante y creador de contenido.

La actuación de Hermoti en ‘Got Talent España’ imitando a varios artistas

Durante su actuación, Hermoti entona el mítico tema de Nino Bravo ‘Un beso y una flor’ aunque, como bien había advertido antes de comenzar su show, no tenía muchas ganas de cantar y se había traído consigo a una serie de amigos que le iban a ayudar. Es así como ha cantado la canción con las voces de artistas tan reconocidos como Miguel Bosé, Raphael, David Bisbal, Joaquín Sabina, Chayanne, Antonio Molina, Manolo García, David Bustamante, El Rubius, Pablo López, o Albus Dombledore.

Daniella Bustamante, entre el público, reacciona a la imitación de su padre

Como era de esperar, la imitación que Hermoti ha hecho de David Bustamante ha sido la que más expectación ha levantado y no solo porque su expareja, Paula Echevarría, forma parte del jurado, sino porque la hija de ambos, Daniella Bustamante Echevarría, se encuentra entre el público. Durante la valoración, Hermeti ha vuelto a imitar a este cantante y ha sido el momento en el que todos querían ver la reacción de la joven.

Ha sido la propia Paula quien, al decir que Hermoti clava la voz del cantante, se ha girado sobre su asiento para preguntarle a su hija si es cierto que lo ha clavado o no. Daniella reacciona riendo ¿dando así su aprobación a la imitación del artista cántabro? Lo cierto es que cuando le insisten en la pregunta, hace un gesto con la mano que puede significar que “más o menos”. Finalmente levanta el pulgar hacia arriba.

La valoración del jurado a Hermoti

“Yo le sigo y hace una tarea que es digna de admirar que es mostrar el mundo del rodaje. Se rodeo de los mejores y transmite para hacer reír. Los imitadores tenemos voces mejores y voces peores, pero lo que tiene es mucha versatilidad”, han sido las palabras de su admirado Latre durante la valoración. Por su parte, Risto Mejide cree que ha tenido imitaciones mejores que otras. ¿Le darán su sí los miembros del jurado? La respuesta, en el vídeo.