telecinco.es 14 OCT 2025 - 13:48h.

Este proyecto no está enfocado solo a personas veganas o vegetarianas, también a aquellos que quiera lograr una dieta más sostenible

Puedes acceder a recetas deliciosas, consejos y menús equilibrados a través de la p�ágina web del ‘Veggie Plato' de Nestlé

La alimentación sostenible es una de las preocupaciones de la población en la actualidad. El 56 % de los españoles elige alimentos y productos que sean más respetuosos con el planeta, y el 25 % que incluía carne en la comida del mediodía muy a menudo, hoy la evita. A pesar de estos datos, un tercio de ellos reconoce que es difícil llevar una alimentación más sostenible con el planeta.

En este contexto, Nestlé ha diseñado ‘Veggie Plato’, una herramienta nutricional para adultos que buscan incluir platos más veggies en su día a día y aumentar la ingesta de alimentos de origen vegetal de forma fácil y nutricionalmente equilibrada.

Laura González, responsable de Nutrición de Nestlé España, ha explicado en ‘El programa de Ana Rosa’ qué es ‘Veggie Plato Nestlé’ y para qué sirve: “Es una herramienta muy sencilla para promover una alimentación más verde y equilibrada”, afirmaba.

Además, ‘Veggie Plato Nestlé’ incluye una guía con recomendaciones nutricionales y prácticos consejos para aquellas personas que buscan aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal y seguir una alimentación saludable y más sostenible.

Una herramienta avalada por la Academia Española de Nutrición y Dietética

Este proyecto cuenta con el respaldo científico de la Academia Española de Nutrición y Dietética. Además, ‘Veggie Plato Nestlé’ está pensado para cualquier persona que, por salud o por variar su dieta, desee comer más vegetales: “No solo es para personas veganas o vegetarianas”, explicaba la responsable de Nutrición.

Puedes conseguir tu guía “Veggie Plato Nestlé” sin coste y acceder a recetas deliciosas, y a menús equilibrados y respetuosos con el medioambiente a través de su página web.