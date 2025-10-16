telecinco.es 16 OCT 2025 - 16:54h.

Tras aplicarlo, espera unos quince minutos y podrás notar cómo las bolsas se deshinchan y alisar dejando un rostro rejuvenecido

La tecnología “efecto tensor” deshincha, tensa y difumina las bolsas y proporciona sin sensación de tirantez

Compartir







Aunque queramos evitarlos, los signos de la edad llegan antes de lo previsto y se notan, sobre todo, en la mirada. Por suerte, aprender a cuidar nuestra piel es más fácil de lo que pensamos y está al alcance de cualquiera. Te contamos un truco para que puedas recuperar una mirada fresca y descansada.

Lo más importante es conseguir una buena rutina de cuidado de la piel para retrasar y revertir los signos de la edad. El contorno de los ojos es una zona muy sensible a los signos del envejecimiento.

El borrador de bolsas instantáneo Revitalift Láser de L'Oréal París consigue reducir esas bolsas y arrugas desde la primera aplicación. Para conseguir un resultado perfecto, aplica el producto en la zona baja del ojo, encima de las bolsas, cómo último paso tras tu rutina y espera 15 minutos. Pasado el tiempo, podrás percibir un cambio considerable sin una sensación de tirantez en el rostro.

Tecnología para tu piel

Este producto tiene una tecnología innovadora que actúa de “efecto cinta” y que al aplicarlo transforma la crema en una película invisible que deshincha, tensa y difumina las bolsas, a la vez que proporciona una sensación de confort al instante.

La esencialidad de la belleza

A lo largo de los siglos, la belleza ha sido un lenguaje universal, cobrando gran relevancia en la historia de la humanidad y evolucionando con el paso de los años. Mucha gente piensa que la belleza es algo superficial o vacío. Para L'Oréal Groupe es un momento en el que nos permitimos hacer una pausa y conectar con nosotros mismos. El cuidado nos ayuda a sentirnos bien y a tener mayor confianza en nosotros mismos.

L'Oréal es una marca líder en la industria española y europea de la belleza. Actualmente, el Grupo emplea a más de 2.800 personas en todo el país y cuenta con programas propios para conseguir la igualdad. Además, la industria española del cuidado de la belleza alcanzó en 2024 un récord de exportaciones, posicionándose entre los diez principales exportadores mundiales.