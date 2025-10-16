Esta cafetera de cápsulas de Philips te enamorará si te gusta el café bien hecho, ¡y está rebajada a 53 €!

telecinco.es 16 OCT 2025 - 11:58h.

La Philips L'Or Barista hace dos cafés a la vez, reconoce el tipo de cápsula automáticamente y tiene piezas aptas para el lavavajillas. Chollazo.

Adoras el aroma y el sabor de un buen café, y hay cápsulas que te lo ofrecen, pero no máquinas capaces de aprovecharlas. Te está pasando, y por eso estás buscando una nueva cafetera como la Cafetera de cápsulas Philips L'Or Barista Sublime. ¿Por qué está? Para empezar, porque es compatible con todo tipo de cápsulas, porque puede hacer dos cafés a la vez, tiene bomba de 19 bares, depósito de 800 ml y, para terminar, porque tiene un descuentazo del 23%.

Es una de las mejores cafeteras de cápsulas del mercado y también una de las mejores opciones tanto si vives solo como en familia. Un modelo premium a precio de risa que te va a dar el mejor café de cápsulas que has probado nunca.

¿Por qué la recomendamos?

Puede preparar dos cafés a la vez o tazas más grandes gracias a su doble cabezal.

La bomba de presión de 19 bares da al café una textura perfecta y aprovecha cada cápsula hasta la última gota.

Es compatible con todas las cápsulas L'Or y Nespresso Original.

Sus piezas son aptas para el lavavajillas.

Cafetera de cápsulas Philips L'Or Barista Sublime

La Cafetera de cápsulas Philips L'Or Barista Sublime está repleta de pequeños detalles que la hacen realmente especial. Su bomba de alta presión de 19 bares y su depósito de agua de 800 ml aseguran una extracción perfecta del café en numerosas tazas, sin tener que preocuparte por recargar el depósito y sin largas esperas. Además, como reconoce automáticamente la cápsula que le pones, no tienes que preocuparte de realizar ningún tipo de configuración adicional, ya que se encarga de todo. Y, junto a todo esto, es tan rápida que deja el café, o los dos cafés, listos en tan solo 30 segundos. Ideal si tienes prisa.

Es una cafetera de cápsulas indispensable si te gusta este tipo de café. Su relación calidad/precio es la mejor y sus facilidades son idóneas. Además, si vives en pareja es aún más recomendable, ya que puede hacer dos cafés a la vez.

¿Tiene buenas reseñas?

La inmensa mayoría de reseñas de esta cafetera resaltan lo sencilla que es y lo bien que hace el café, como también su amplia compatibilidad con distintos tipos de cápsulas. Puedes leer algunas a continuación:

"Sencilla y de frágil apariencia, pero funciona de lujo, muy bien. Parece mentira, una cafetera tan simple y hace un café excelente, mucha crema, temperatura muy buena, desde el primer café."

"Todo funciona perfectamente desde el primer uso. Muy buena calidad y diseño, hace un café excelente. ¡Muy satisfecho con la compra!"

"Muy buena cafetera de cápsulas. Funciona perfectamente. Me gusta que no solo sean compatibles las cápsulas L’OR, sino también las de Starbucks"

